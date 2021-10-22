DAP Personeline afet farkındalığı eğitimi verildi - Son Dakika

DAP Bölge Kalkınma İdaresi personeline Erzurum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince 'Afet Farkındalığı Eğitimi' verildi.

2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi dolayısıyla, afetlere karşı bilinçli toplum oluşturmak amacıyla, AFET ekipleri tarafından verilen eğitimler DAP BKİ'de devam etti.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Konferans Salonu'nda verilen eğitime, DAP BKİ Koordinatörleri ile kurum personelleri katıldı.

Özellikle deprem başta olmak üzere; yangın, sel ve su baskınları, taşkınlar ve genel afet durumları gibi ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak verilen eğitimde; afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında yapılması gerekenler katılımcılara anlatıldı. Bunun yanı sıra, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılacak doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar ve tahliye konularında bilgilendirme yapıldı. - ERZURUM