Değirmenci, TEMAD Genel Başkanlığı'na aday - Son Dakika

Emekli Sağlıkçı Kıdemli Başçavuş Mustafa Değirmenci, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Değirmenci, TEMAD Genel Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Değirmenci, "Topluma hizmet yolunda yerelden gelen 12 yıllık başarı öyküsü tecrübesi ile sabit makam, mevki ve ikbal peşinde olmadığım gibi çaresizliğe çare olma gayreti gösterdiğimi bilenler bilir. Şahsımla başlayan tüm olumsuz gelişmelere rağmen 'doğru duvar yıkılmaz' inancıyla hareket ettiğimi, hiçbir zaman husumetin tarafı olmadığımı ve aydınlık geleceğe bakarak hep birlikte bu karanlıktan çıkma gayreti içinde olacağımın bilinmesini isterim. Amacımız hizmet, beklentimiz ise destek ile vücut bulan sağlıklı bir gelecektir" dedi.

İcraat düşüncesiyle seçim sürecine girdiğini söyleyen Değirmenci, "Değerli ekip arkadaşlarımla talip olduğumuz yüce görevi genel kurulun takdir ve vicdanlarına sunuyoruz. Toplumun sözcüleri olan delegelerin de gösterecekleri duruş genel kurula kadar önümüze çıkacak muhtemel ayıplı tuzaklara karşın bertaraf edilecek, adımların hep birlikte atılmasıyla tesis edilecek güven ortamı ile demokratik sonuçların hayırlı olmasına vesile olacaktır" diye konuştu. - ANKARA