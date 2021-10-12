Derede mahsur kalan köpekler yağış öncesi kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dere yatağında mahsur kalan yavru köpekler, yağmur öncesi kurtarıldı.

Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısı yaptığı Bodrum'un Bitez Mahallesindeki dere yatağında birkaç günlük yavru köpekler mahsur kaldı. Köpekleri kendi imkanları ile kurtaramayan mahalle sakinleri AKUT Bodrum'dan yardım istedi.

Dere kenarındaki sık bitki örtüsünü temizleyerek dere yatağına ulaşan 3 AKUT gönüllüsü, 6 yavru köpeği dere yatağından alarak hayvanseverlere teslim etti.

Hayvanseverler, AKUT Bodrum gönüllülerine dolayı teşekkür etti. Dün yapılan uyarının ardından bugün Bodrum'da etkili olan sağanak yağış, yollarda ve derelerde su birikintileri oluşturdu. - MUĞLA