Diyadin'de bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi.

Diyadin Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde bir araya gelen bisiklet severler, Kaymakam Alper Balcı ile birlikte bisiklet turu attılar. Katılımcılara şanlı Türk bayrağımızın dağıtılmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinden başlayan bisiklet turu ilçe merkezinde devam edip tekrar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde son buldu.

Kaymakam Balcı, Cumhuriyetin 98. yılını kutlayarak, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, kurum amirlerimizin ve vatandaşlarımızın katılımıyla bir bisiklet turu düzenledik. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, başta olmak üzere tüm şehitlerimize bize bu güzel Cumhuriyeti armağan ettikleri için hepsine yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - AĞRI