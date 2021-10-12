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Down Sendromlu şampiyon sporcular yurda döndü - Son Dakika

Down Sendromlu şampiyon sporcular yurda döndü

12.10.2021 00:58
Down Sendromlu şampiyon sporcular yurda döndü

İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda (Trigames 2021) Avrupa şampiyonu olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın da aralarında bulunduğu milli sporcular toplam 52 madalyayla tarihi rekor kırarak yurda döndü.

İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda (Trigames 2021) Avrupa şampiyonu olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın da aralarında bulunduğu milli sporcular toplam 52 madalyayla tarihi rekor kırarak yurda döndü.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda (Trigames 2021) Portekiz'i 6-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Bunun yanı sıra 6 branşta müsabakalara katılan milli sporcular 16 altın, 22 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 52 madalya elde ederek tarihi rekorla yurda döndü. İtalya'dan havalanan uçakla saat 14.30'da İstanbul Havalimanı'na inen özel sporcular, çiçeklerle karşılandı.

"Özel sporcularda cumhuriyet tarihinde özel bir başarı"

Elde edilen başarıya ilişkin havalimanında basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "63 kişiyle büyük bir kafileyle katıldık. Toplam 6 branşta katıldık ve orada tarih yazıldı. İlk kez tarihimizde 16 altın, 22 gümüş, 14 bronz madalyayla tarihi bir rekor kırdık. Aynı zamanda atletizmde iki tane dünya rekorumuz var. Bunun yanında yine bir ilki başararak bu şampiyonaya katılan Down Sendromlular Futsal Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Basketbol Milli Takımımız yine Avrupa İkincisi oldu. Bu özel sporcularda cumhuriyet tarihinde özel bir başarıdır. Özel kardeşlerimize devletimizin verdiği destek sayesinde artık evlerden çıkıp spor sahalarına, Türkiye sınırlarını aşarak gerek Avrupa'da gerek dünyada Türk bayrağını dalgalandırarak bugün dev bir orduyla Türkiye'ye geliyoruz" ifadelerine yer verdi. Bin 500 metre yürüyüş branşında dünya rekoru kıran sporcu Münevvere Yılmaz, "Çok güzel ve heyecanlıydı. Bin 500 metre ve 800 metrede rekorlar kırdım. Çok güzel bir başarı elde ettim. Destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Daha da üst seviyelere gelmek için bizlere de destek olun"

Triatlon branşında dünya rekoru kıran Emirhan Akçakoca ise, "Bu süreçte bütün antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Kesinlikle spor yapın, çocuklarınızı daha iyi seviyelere getirin. Daha da üst seviyelere gelmek için bizlere de destek olun" şeklinde konuştu.

"Sözümü tutmuş olmanın verdiği gurur çok başka bir şey"

Gülle atma ve 800 metre yürüyüş branşında dünya rekoru kıran Dilara Çevik de, "Uzmanlık alanım olan gülle atmada dünya rekoru kırdım. Bir de bu sene ilk defa katıldığım 800 metre yürüyüş branşında rekor kırdım. Gitmeden önce bir söz vermiştim zaten atma branşlarında rekor kıracağım diye. Bu sözü tutmuş olmanın verdiği gurur çok başka bir şey. Türkiye'yi İtalya'da böyle büyük bir kafileyle temsil etmek daha da muhteşem bir gurur" diye konuştu. - İSTANBUL

Down Sendromlular, Futsal, İtalya, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Down Sendromlu şampiyon sporcular yurda döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Down Sendromlu şampiyon sporcular yurda döndü - Son Dakika
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