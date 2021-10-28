E-ticaret deri sektörü için fırsatlar sunuyor - Son Dakika

İhracatı 1,4 milyar dolar civarında olan deri sektöründe e ticaret önemli fırsatlar sunuyor.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2020 yılının 310 başarılı firmasını ödüllendirdi.

Ödül töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, deri sektöründeki dijitalleşme atağına vurgu yaptı. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak ise deri sektörü ihracatına katkı sunan sektör temsilcilerini tebrik ederek, sektör olarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini aktardı.

Turagay, "Deri sektörümüzün ihracatı 1,4 milyar dolar civarında. Gideceğimiz çok yol var. Başkanımızın yapmış olduğu değerli çalışmaları gördük. Elektronik ticaret deri sektörümüz, ayakkabı sektörümüz için fırsatlar sunan başka bir konu. Çünkü dünya bu yöne ilerliyor" dedi.

Mustafa Şenocak da, "Sektörümüz, pandemi öncesi yaşadığı sıkıntılara ilave olarak pandemiden en çok etkilenen sektör oldu. İnsanlar sokağa çıkamadı, seyahat edemedi, toplantılar, düğünler, törenler yapılamadı. İlk vazgeçilen ürünler bizim ürettiklerimiz oldu. Pandemide maalesef kapasite kullanım oranı en düşük sektör olduk. Bazı alt sektörlerimizde işler durma noktasına geldi. İhracatımız yüzde 20 daraldı. 26 sektör içerisinde son sıralara geriledik. Ancak sektörümüzde dünya rakamlarına baktığımızda benzer hatta daha yüksek düşüşler görüyoruz. Süreçte satış ve pazarlama şekilleri değişti. Dijitalleşme ve e-ticaret öne çıktı. Biz de bu sürece uygun tedbirler almaya başladık. Portalımız ocak ayında hayata geçti. 177 ihracatçı firmamız 7/24 açık dijital mağazalarında ürünlerini global alıcılara tanıtma fırsatı buluyor. 119 farklı ülkeden 1300'ü aşkın onaylı yabancı alıcı portalımıza kayıt oldu. Yine bu süreçte sektörümüzün e-ticaret kabiliyetini artırmak için Bakanlığımızın destekleriyle, Türkiye'nin ilk dijital Ur-Ge projesini hayata geçirdik. Ödül alan firmalarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Şenocak, "Zorlu pandemi koşullarına, kısıtlamalara rağmen olağan üstü çabalarla fiziki fuarları ilk yapan sektör olduk. Üretim ve lojistik kaynaklı sorunlar nedeniyle global talepler ülkemize kaydı. Taleplerin kalıcı olmasını sağlamalıyız. Sektörümüzü doğrudan ilgilendiren; yeşil dönüşüm, sosyal uygunluk, karbon ayak izi ve Paris İklim Anlaşması gibi konuları planlama ve uygulama noktasında Bakanlığımızın desteklerine ihtiyaç duyacağız. Sanayi Bakanlığı ve yerel yönetimlerle iş birliği halinde yeni üretim alanlarına ihtiyacımız var" dedi. - İSTANBUL