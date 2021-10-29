Edremit'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. Yıldönümü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Edremit ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Edremit'te ilçesinde düzenlenen program Kaymakamlık makamında tebriklerin kabul edilmesiyle başladı. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı P. Alb. Ufuk Canbey, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, bayram tebriklerini kabul etti.

Tebriklerin ardından protokol üyeleri Şehit Hamdibey Meydanı'ndaki tören alanına geçti. Burada program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kaymakam Ahmet Odabaş, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı P. Alb. Ufuk Canbey ve Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tören alanında bulunanların bayramını kutladı. Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş "Bugün büyük önder Atatürk'ün çağdaşlaşma savaşını başlattığı günün adıdır. Bugün Cumhuriyetimizin ilan edildiği, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu gündür. Bugün tarihin başlangıcından buyana var olan milletimizin yeniden diriliş ve var olma mücadelesinin adının konulduğu gündür. Bugün aziz Türk milletinin en kutlu ve en mutlu günüdür. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bize bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyoruz. Siz sevgili Edremitlilerin ve büyük Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı kutlu olsun "dedi

Ardından öğrenciler tarafından Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler okundu. Edremit Belediyesi Halk oyunları ekibi gösterisini sunuldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verildi. Resmigeçit töreni ile program sona erdi.

Törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı P. Alb. Ufuk Canbey, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, sivil ve askeri erkan, siyasi parti ilçe başkanları, daire müdürleri, oda başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR