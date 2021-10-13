Efeler Belediyesi kent genelinde yeşil alan bakım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Efeler Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü yeşil alan bakım çalışmalarına devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla kolları sıvayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bu kapsamdaki son adresi kırsal Kozalaklı, Dalama ve Dereköy mahalleleri oldu. Hummalı çalışmalar gerçekleştiren ekipler, Kozalaklı Mahallesi Mehmet Ü. Parkı, Dereköy Mahallesi Ali Aracı Parkı ve Dalama Mahallesi Yörük Ali Efe Meydanı ile Kamil Tacir Parkı'nda yabani ot temizliği, ağaç budama, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Söz konusu mahallelerdeki parklarda ve sokaklarda kuruyup dökülen yaprakları da temizleyen ekipler, mahalleyi hızla daha temiz bir görünüme kavuşturdu. - AYDIN