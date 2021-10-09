Egekent Hastanesi'nde yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika

Özel Denizli Egekent Hastanesi'nde,Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) ekibi tarafından düzenlenen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Hastane personeline deprem, yangın konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi. Gerçekleştirilen Afet Farkındalık Eğitimi'nde, olası bir afet anında alınacak tedbirler ve afete müdahale konusunda personeller bilgilendirildi. Ardından yangın anında hastanın en kısa ve güvenli şekilde bina dışına çıkarılması ve alevlere yangın tüpü ile ilk müdahale yapılması uygulamalı olarak gösterildi."Tatbikat amacına ulaştı"Tatbikat sonrasıdüşüncelerini paylaşan Egekent Hastanesi Müdürü Zehra Künarcı, "Personellerimizin olası bir afet gerçekleştiğinde bilinçli olması bizler için çok önemli. Çünkü hastalarından sağlığı kadar can güvenliğini korumak da bizim görevimiz. Bunu bilinçli yapmak adına AFAD ekiplerince düzenlenen seminer ardından tatbikat gerçekleştirdik. Personellerimiz oldukça başarılı müdahalede bulundu. Tatbikatın amacına ulaşması da bizleri mutlu etti. AFAD ekiplerine emeklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ