ETÜ'lü öğrenciler oryantasyon programı kapsamında Palandöken'i gezdi - Son Dakika

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), bu yıl 1. sınıfa başlayan öğrencilerin adaptasyon sürecini en iyi şekilde tamamlayabilmeleri adına sistematik olarak düzenlediği oryantasyon programları kapsamında Palandöken gezisi gerçekleştirdi.

Düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, danışman hocalar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Gezi boyunca öğrencilere Erzurum'un doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve kültürel birikimi hakkında bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Erzurum'un gezilecek ve görülecek birçok noktasının bulunduğunu söyledi. Öğrencilerin dört yıllık eğitimleri boyunca bu güzellikleri gezip görmeleri ve eğitim aldıkları kente dair detaylı bilgi sahibi olmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Küçükuğurlu: "Sadece akademik eğitim değil, sosyal yaşantınıza da yarar sağlayacak aktivitelere katılmanız kişisel gelişimize katkı sunacaktır. Eğitim aldığınız şehrin dokusunu bilmek, burada geçireceğiniz zamanı değerlendirme noktasında önem taşıyor. Bu vesileyle üniversitemize ismini veren şehrimizi tanıma noktasında başlangıç olmasını arzuladığımız Palandöken gezimizin verimli olmasını diliyor hepinize başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum" dedi.

Etkinlikte birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı yakalayan öğrenciler bir yandan doyasıya eğlenirken bir yandan da yalnızca ülkemizin değil aynı zamanda dünyanın da sayılı kayak tesislerinden birine sahip olan Palandöken Kayak Merkezini gezerek yaklaşmakta olan kış aylarında yapabilecekleri sportif faaliyetler hakkında bilgi aldı. - ERZURUM