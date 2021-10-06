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Evlerine çarpan traktör bir aileyi yuvasız bıraktı - Son Dakika

Evlerine çarpan traktör bir aileyi yuvasız bıraktı

06.10.2021 15:48
Evlerine çarpan traktör bir aileyi yuvasız bıraktı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkarak evlerine çarpan traktörün ardından evsiz kalan Ayaş ailesinin yardım çağrısına Çarşamba Belediyesi kayıtsız kalmadı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkarak evlerine çarpan traktörün ardından evsiz kalan Ayaş ailesinin yardım çağrısına Çarşamba Belediyesi kayıtsız kalmadı.

Çarşamba ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nde ikamet eden Meliha ve Mustafa Ayaş çiftinin yaşadığı eve moloz yüklü olduğu öğrenilen traktör çarptı. Traktör, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak evin duvarına çarparak durabildi. Can kaybının ve yaralananın olmadığı kaza sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, Ayaş çifti evsiz kaldı.

Mağdur kalan karı-koca ve 2 çocuk için mahalleliler kendi imkanlarınca yardımcı olurken, Ayaş ailesi yetkililerden yardım çağrısında bulundular. 2 çocuk annesi olan Meliha Ayaş (30), "Olay anında hepimiz evdeydik. Bir patırtı koptu ve hepimiz çok korktuk. Molozlarla dolu bir traktör yukarıdan aşağı doğru geldi. O çığlıkla dışarıya çıktık, bağırdık. Kendimizi zor attık dışarıya. Birimize bir şey oldu zannettik. Evsiz kaldık. Bizim bu dört canımıza ne olacak? 2 çocuğum var. Biri 6 aylık, diğeri de 12 yaşında. Eşim ve iki çocuğum ile sokaklarda kaldık. Olay günüden bugüne kadar kazaya karışan taraf bizi hiç arayıp sormadı. Sesimizi duyanlar lütfen bize yardım etsin. Evimiz kullanılamaz durumda. Çok mağduruz. Bir an önce yardım istiyoruz" dedi.

Aynı mahallede ikamet eden Fatma Hacıoğlu ise aileye kendi imkanlarınca yardım etmeye çalıştıklarını belirterek, "Yaşanan olayı bir gün sonra öğrendik. Evsiz kaldıklarını ve kalmak için yer aradıklarını söylediler. Geldik gördük perişan haldeydiler. Evleri zaten derme çatma durumda. Maddi durumları yok. Mahalleli olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama yetkililerden de yardım bekliyoruz. Yardım için talepte bulunduk. Geri dönüşler almaya başladık çok şükür. Elimizde gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Çarşamba Belediyesi kayıtsız kalmadı

Olayın ardından Çarşamba Kaymakamlığı'na ve Çarşamba Belediyesi'ne yardım için başvuruda bulunan Ayaş ailesine, Çarşamba Belediyesi yeni evin yapımı için inşaat malzemesi yardımı ve diğer temel ihtiyaçlarının giderilmesi için çeşitli yardımlarda bulundu. - SAMSUN

Evlerine çarpan traktör bir aileyi yuvasız bıraktı
Evlerine çarpan traktör bir aileyi yuvasız bıraktı
Evlerine çarpan traktör bir aileyi yuvasız bıraktı
Evlerine çarpan traktör bir aileyi yuvasız bıraktı
Evlerine çarpan traktör bir aileyi yuvasız bıraktı
Evlerine çarpan traktör bir aileyi yuvasız bıraktı

Çarşamba, Traktör, Koldere, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Evlerine çarpan traktör bir aileyi yuvasız bıraktı - Son Dakika


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