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Eyüpsultan'da çocuklar ilk defa ata binmenin keyfini yaşadı - Son Dakika

Eyüpsultan'da çocuklar ilk defa ata binmenin keyfini yaşadı

04.10.2021 11:16
Eyüpsultan'da çocuklar ilk defa ata binmenin keyfini yaşadı, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Kemerburgaz'da hizmete açılan Manej Alanı'na gelen çocuklar binicilik sporu ile tanıştı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Kemerburgaz'da hizmete açılan Manej Alanı'na gelen çocuklar binicilik sporu ile tanıştı.

Gençler için eğitimden spora, teknolojiden el sanatlarına kadar onların kişisel gelişime katkı sunacak birçok proje hazırlayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, bu projeleri birer birer hayata geçiriyor. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, ruh ve bedenlerini güçlendirecek, sporun farklı branşları ile buluşturan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in Kemerburgaz'da hizmete açtığı Manej Alanı ise Eyüpsultan'ın çocuklarını binicilik sporu ile tanıştırıyor.

Manej Alanı'nda Eyüpsultan Belediyesi Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi'nde (ESER) eğitim gören özel öğrenciler, Bağımsızlık Köyü'ne gelen bağımlı gençler, Bilgi Evi ve Gençlik Merkezi öğrencileri, temel binicilik eğitimi alıyorlar. Haftanın üç günü farklı saat dilimlerinde Manej Alanı'na gelen çocuklar bir saat boyunca ata binip eşsiz bir deneyim yaşıyorlar.

Çocuklar ilk defa ata binmenin mutluluğunu yaşadı

İlk defa ata binmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, hayatlarında hiç tatmadıkları bir duyguyu tadarlarken aynı zamanda hayvanlarla yakından temas ve iletişim kurma fırsatını da bulup hayvan sevgilerini pekiştiriyorlar.

Çocukların ve gençlerin fiziksel ve duygusal gelişimlerine de katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, Manej Alanı'ndan hayatlarının her anında hatırlayacakları güzel anılarla ayrılıyorlar.

"Hayalim gerçek oldu"

Bu eşsiz deneyimi yaşayan Rami Bilgi Evi öğrencilerinden Almina Aliipek duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Ata binmek çok güzel bir his. Küçüklüğümden beri ata binmek hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum. Kesinlikle herkes bu duyguyu yaşamalı. Bize bu imkanı sunan başkanımız Deniz Köken'e çok teşekkür ediyorum"

"Herkese tavsiye ediyorum"

İlk defa ata binme deneyimi yaşayan Melih Mert ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Ata binmek çok değişik geldi. İlk defa biniyorum. Daha önce bir iki defa yakından görmüş, sevmiştim. İlk başta düşeceksiniz gibi geliyor ama sonra alışıyorsunuz. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

"Güzel ve keyifli bir gündü"

Rami Bilgi Evi öğrencilerinden 12 yaşındaki Eda Merve Ece ise çok heyecanlandığını söyleyerek, "İlk defa ata biniyorum, çok mutlu oldum. Tekrar gelmeyi çok isterim. Güzel ve keyifli bir gün oldu benim için. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" yorumunda bulundu. - İSTANBUL

Eyüpsultan'da çocuklar ilk defa ata binmenin keyfini yaşadı
Eyüpsultan'da çocuklar ilk defa ata binmenin keyfini yaşadı
Eyüpsultan'da çocuklar ilk defa ata binmenin keyfini yaşadı
Eyüpsultan'da çocuklar ilk defa ata binmenin keyfini yaşadı
Eyüpsultan'da çocuklar ilk defa ata binmenin keyfini yaşadı
Eyüpsultan'da çocuklar ilk defa ata binmenin keyfini yaşadı
Eyüpsultan'da çocuklar ilk defa ata binmenin keyfini yaşadı
Eyüpsultan'da çocuklar ilk defa ata binmenin keyfini yaşadı
Eyüpsultan'da çocuklar ilk defa ata binmenin keyfini yaşadı
Eyüpsultan'da çocuklar ilk defa ata binmenin keyfini yaşadı

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Kemerburgaz, Eyüpsultan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eyüpsultan'da çocuklar ilk defa ata binmenin keyfini yaşadı - Son Dakika


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