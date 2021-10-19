Fatsa'da Muhtarlar günü kutlandı - Son Dakika

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa içesinde, '19 Ekim Muhtar Günü' dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulması işe başladı, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Buradaki program, ilçedeki 89 mahalle muhtarının katılım sağladığı tören, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu. Program kapsamında tüm muhtarlara ve törene katılanlara yemek ikramında da bulunuldu.

Törene, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve 89 mahalle muhtarı katıldı. - ORDU