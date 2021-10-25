Üye Girişi
Giresun'da kural ihlali yapan araçlar drone tarafından görüntülendi - Son Dakika

Giresun'da kural ihlali yapan araçlar drone tarafından görüntülendi

25.10.2021 22:10

Giresun'da kural ihlali yapan araçlar drone tarafından görüntülendi Giresun'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kavşaklar, yaya geçitleri ve tünellerde yılın ilk 9 ayında gerçekleştirilen drone denetimlerinin sonucunda kural ve hız ihlallerinin önemli ölçüde azaldığı açıklandı.

Giresun'da kural ihlali yapan araçlar drone tarafından görüntülendi

GİRESUN - Giresun'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kavşaklar, yaya geçitleri ve tünellerde yılın ilk 9 ayında gerçekleştirilen drone denetimlerinin sonucunda kural ve hız ihlallerinin önemli ölçüde azaldığı açıklandı.

2021 yılının ilk 9 ayında 23 denetim noktasında yapılan toplam 282 saatlik uçuş süresinde emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu ile konuşma, emniyet şeridi ihlali, hatalı şerit değiştirme gibi kural ihlalleri tespit edildi. Kural ihlallerini engelleme amacıyla yapılan denetimlerde drone ekibi tarafından kural ihlali yaptığı bildirilen araçlar, uygulama kontrol noktalarında durdurularak haklarında gerekli kontrol ve cezai işlemler uygulandı.

Geçtiğimiz günlerde Görele ilçesinde Bölge trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde kural ihlali yapan araçlar drone tarafından görüntülendi. Görele'de liman kavşağı mevkiindeki ışıklarda hızını azaltmayan tır son anda ani fren yaparak öndeki araca çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Yine aynı bölgede yeşil ışıkta geçen tır, ışık ihlali yaparak önüne çıkan beyaz renkli minibüse çarpmamak için ani manevra yaparak son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre Piraziz ilçesinden Eynesil ilçesine kadar Karadeniz Sahil Yolunda Eylül ayından önce 4 noktada yapılan drone denetimi 13 noktaya, 10 noktada yapılan radar denetimi 22 noktaya ve 15 noktada yapılan ekip denetimi 39 noktaya çıkarıldı. Yapılan uygulamaların sonucunda sürücülerin trafik kural ihlallerinde ve özellikle hız ihlallerinde hisselidir oranda azalmanın tespit edildiği bildirildi.

Giresun'da kural ihlali yapan araçlar drone tarafından görüntülendi
Giresun'da kural ihlali yapan araçlar drone tarafından görüntülendi
Giresun'da kural ihlali yapan araçlar drone tarafından görüntülendi
Giresun'da kural ihlali yapan araçlar drone tarafından görüntülendi

Trafik Denetleme, Giresun, Görele, Drone, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Giresun'da kural ihlali yapan araçlar drone tarafından görüntülendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da penaltı öncesi kriz çıkmış! Fatih Terim'den canlı yayında Mohamed'e tepki 22:51 Galatasaray'da penaltı öncesi kriz çıkmış! Fatih Terim'den canlı yayında Mohamed'e tepki Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı hakkındaki soruya net yanıt: Hayır demeyiz 22:18 Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı hakkındaki soruya net yanıt: Hayır demeyiz Son Dakika! ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine 22:09 Son Dakika! ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine "not edildi" deyip Kavala açıklamasını yenilediler
Ünlü halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi vefat etti 20:58 Ünlü halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi vefat etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var 19:52 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var Düğün sonrası eğlencesinde 19:03 Düğün sonrası eğlencesinde "Neden hesabı sen ödedin?" tartışması damadın vurulmasıyla sonuçlandı
Prens Selman hakkında çok konuşulacak iddia: Babası kral olsun diye amcasını öldürmek için plan yapmış 18:36 Prens Selman hakkında çok konuşulacak iddia: Babası kral olsun diye amcasını öldürmek için plan yapmış Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı 16:58 Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı

Son Dakika Haberleri
18:56 Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
18:55 "Kara ölüm" lakaplı baykuş, 150 yıl sonra ilk kez görüntülendi
18:45 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı
18:28 Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti
18:20 AK Parti'den 10 büyükelçinin geri adımına ilk yorum geldi: Cumhurbaşkanımız güçlü bir duruş gösterdi
18:15 Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor
18:13 Fatih Tekke'den yıllar sonra gelen itiraf: Keşke kafa atsaydım. Güzel olurdu
17:59 Katil balina kıyıya vurdu, balıkçılar ilk defa gördü
17:35 Büyükelçiliklere geri adım attıran Viyana Sözleşmesi 41'inci maddesi nedir?
17:32 10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı
Osmaniye'ye şehit ateşi düştü! Acı haber baba ocağına ulaştı Osmaniye'ye şehit ateşi düştü! Acı haber baba ocağına ulaştı         
23:03
Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor         
22:36
Beşiktaş, Fatih Terim'e kabusu yaşattı! Kariyerinde daha önce hiç bu duruma düşmemişti Beşiktaş, Fatih Terim'e kabusu yaşattı! Kariyerinde daha önce hiç bu duruma düşmemişti         
22:12
Eski KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine Fuat Oktay'dan tepki Eski KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine Fuat Oktay'dan tepki         
21:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız         
20:07
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan ilk işi için olay yaratan pozlar Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan ilk işi için olay yaratan pozlar         
19:19
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı         
17:29
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü         
15:26
Belediye Başkanı Belediye Başkanı "Günaydın hayat" notuyla köpeğin sevimli hallerini paylaştı         
14:33
Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil         
14:28
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler         
10:57
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 23:21:09. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun'da kural ihlali yapan araçlar drone tarafından görüntülendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement