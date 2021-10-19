Gölbaşı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Gölbaşı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı. Hükumet binası önünde düzenlenen törene Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belde belediye başkanları, köy ve mahalle muhtarları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Meydan Köyü Muhtarı Ali Yeter tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Çelenk sonrası Çataltepe Köyü Muhtarı Hüseyin Bilgili'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından program sona erdi. - ADIYAMAN

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