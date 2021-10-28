Hakkari'de 29 Ekim coşkusu - Son Dakika

Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hakkari Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Valilik çelengini ve Hakkari Belediyesi çelenklerini Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Garnizon çelengini ise Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper sundu. Törene Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Ak Parti Başkan Vekili Mehmet Yoldaş, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Hakkari Fahri Tanıtım Kurulu başkanı Şirin Adıyaman, Küresel Gazeteciler Konsey Temsilcisi Feyzullah Taş, Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Taş kurum amirleri, STK temsilcileri, polis ve askerler katıldı. 29 Ekim'de ise Valilik makamında tebriklerin kabulünün ardından program Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda devam edecek. - HAKKARİ