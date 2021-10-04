Harçlıklarını biriktirerek aldıkları mamaları barınağa teslim ettiler - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrenciler harçlıklarını biriktirerek aldıkları 300 kilogram mamayı Datça Hayvan Barınağı'na götürerek teslim etti.

Datça'daki okullarda eğitim gören öğrenciler '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Harçlıklarından biriktirdikleri parayı kendi aralarında toplayan öğrenciler 300 kilogram kedi ve köpek maması satın aldı. Aldıkları mamaları Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal eşliğinde Hızırşah Mahallesi'ndeki hayvan barınağını ziyaret ederek teslim eden bir grup öğrenci hayvanları severek onlarla birlikte zaman geçirdi. Hayvan Barınağı Sorumlusu Nami Temeltaş, "Bu hayvanlar sizin sayenizde ayaktalar. Sahipsiz olduklarında aç ve susuz kalarak zor zamanlar yaşayabiliyorlar. Biz onları burada barındırıp, yiyecek ve sularını verip yardımcı oluyoruz" diye konuşarak öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal da, "Hayvanı sevmek, insanı ve doğayı sevmektir. Öğrencilerimiz günün anlam ve önemine yakışır güzel bir işe imza attılar. Hayvan sevgisi ile büyüyen nesiller görmek bizleri çok mutlu ediyor" diye konuşarak hayvanlar için mama desteğinin süreceğini ifade etti. - MUĞLA