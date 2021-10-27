Hasta Hakları Günü çeşitli etkinlikler ile kutlandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Dünya Hasta Hakları Günü, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde kamu ve özel hastanelerde gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hasta ve yakınlarının daha kaliteli bir hizmet alabilmeleri için hak ve sorumluluklarının farkında olmaları oldukça önem arz ettiği vurgulandı. Açıklamada, "Bu yıl da Hasta Hakları Günü ilimizdeki üniversite, kamu ve özel sağlık kuruluşlarının hepsinde bir kısım etkinlikler ile kutlandı. Etkinlikler sağlık kurumlarında faaliyet gösteren, Hasta Hakları Birimlerimiz tarafından organize edildi. İlimizdeki etkinlikler kapsamında her kurumun hasta hakları birim sorumlusu tarafından, polikliniklere başvuran hastalar ile servislerde yatan hasta ve yakınlarına bilgilendirme yapıldı. Kendilerine, hasta hakları ve sorumlulukları konulu broşür dağıtılarak çeşitli ikramlarda bulunuldu. Herkesin görebileceği yerlere dikkat çekici, bilgilendirici afişler asıldı. Ayrıca kurum ve kuruluşlarda hizmet veren personele yönelik eğitimler düzenlenerek konu ile ilgili bilgiler gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR