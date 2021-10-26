Hasta Hakları Gününde bilgilendirdiler, karanfil dağıttılar - Son Dakika

26 Ekim Hasta Hakları Günü nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde etkinlik düzenlendi.

26 Ekim Hasta Hakları Günü nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde etkinlik düzenlendi. Poliklinik girişinde Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimi Özcan Pişkin, tarafından hasta ve hasta yakınlarına karanfil dağıttı. Günün anlam ve önemine ilişkin açıklama yapan Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimi Özcan Pişkin, "Bugün 26 Ekim Hasta Hakları Günü hastane olarak en önemli önceliğimiz hasta ve hasta yakınlarının önceliği bu amaçla hastanemiz içerisinde bir birim oluşturduk. Burada her ay hasta memnuniyet anketi değerlendiriyoruz. Geri bildirimlerini alıp oluşabilecek aksaklıklara anında müdahale edebiliyoruz. Hastanemize başvuran bütün hastalarımız. Herhangi bir problem yaşadıkları zaman 2200 arayarak bizlere ulaşabilirler. Biz anında bütün şikayetleri değerlendirip kendilerine geri bildirim olarak dönüyoruz. Hastalarımızın değerli olduğunu her türlü şikayetlerinde yanlarında olduklarını bilmelerini istiyoruz. 26 Ekim 1998 yılından beri Türkiye'de hasta hakları günü olarak kutlanıyor. Hastalarımızın doktor seçme hakkı olduğunu, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin bu ülkede yaşayan herkesin sağlık hizmetlerinden faydalanmasının garanti altına alındığı doktor seçme, sağlık kuruluşu seçme hakları gibi hastalarımıza haklar sunuyor" şeklinde konuştu.

Hastaların sorunları ile bire bir görüşerek sorunların çözümü noktasında dönüş sağladıklarını ifade eden Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Hasta Hakları Sorumlusu Feride Dursun, "Üniversitemizin çok değer verdiği bir noktada bulunuyoruz. Elimizden geldiğince hastalarımıza yardımcı olmaya ve problemleri çözmeye çalışıyoruz. Hastanemizin hemen girişinde bulanan bir noktadayız. Şikayetler ve memnuniyetler olduğunda hemen elimizden gelen önceliği gösteriyoruz ve çözmeye çalışıyoruz. Sorunun çözümü noktasında hemen geri dönüş sağlayıp bilgilendirme yapıyoruz. Bugün 26 Ekim Hasta Hakları Günü nedeniyle bir etkinliğimiz var. Hastalarımızla bire bir görüşüp broşür dağıtıp bilgilendiriyoruz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK