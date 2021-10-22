Ispanak krizi satıcıyı vurdu - Son Dakika

Giresun ve Trabzon'da ıspanak kaynaklı zehirlenmeler, vatandaşları tedirgin ediyor.

İki yıl önce yaşanan 'ıspanak krizi' Giresun ve Trabzon'da meydana gelen zehirlenmelerle tekrar gündeme geldi. Vatandaşları tedirgin eden ıspanakların fiyatı düştü, talep azaldı. Pazarcı esnafı ise ıspanağın zararı olmadığını, iyi temizlendiği takdirde rahatlıkla tüketilebileceğini söylüyor.

"İyi temizlenmediği takdirde zararları olabilir"

Eskişehir'de pazarcılık yapan 23 yaşındaki Burak Özmen, birçok kişinin kendisine, "Ispanaktan zehirlenir miyiz?" gibi sorular ilettiğini söylüyor. İyi temizlenen ıspanağın hiçbir zararının olmadığını söyleyen Özmen şu ifadeleri kullandı:

"Ispanağın içine karışan yabani otlardan dolayı zehirlenme vak'aları yaşanmış. Pazardan veya marketten alınan ıspanağın güzel şekilde temizlenip öyle tüketilmesi gerekiyor. Zaten toprağın ve çamurun içinden çıkartılıyor. İyi temizlenmediği takdirde zararları olabilir. İçine karışan yabani otlar zaten gözle görülür. Bunların ayıklanması gerekiyor. Müşterilerimiz 'ıspanaktan zehirlenir miyiz' gibi sorularla geliyor. Satışlarımız da düştü. Kışın yaklaşmasıyla üretimi artan ıspanağın fiyatı da fazlasıyla düştü. Zehirlenme olaylarının da fiyata etkisi oldu." - ESKİŞEHİR