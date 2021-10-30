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Isparta'da öğretmenler Cumhuriyet Bayramını zirvede kutladı - Son Dakika

Isparta'da öğretmenler Cumhuriyet Bayramını zirvede kutladı

30.10.2021 14:40

- Isparta'da öğretmenler Cumhuriyet Bayramını zirvede kutladı Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet bayramı nedeniyle Kadir Boylu Ortaokulu Dağcılık kulübü öğretmenleri Gelincikana ve Keçikaya zirvesine tırmanıp zirvede Türk bayrağını dalgalandırdı.

- Isparta'da öğretmenler Cumhuriyet Bayramını zirvede kutladı

ISPARTA - Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet bayramı nedeniyle Kadir Boylu Ortaokulu Dağcılık kulübü öğretmenleri Gelincikana ve Keçikaya zirvesine tırmanıp zirvede Türk bayrağını dalgalandırdı.

Kadir Boylu ortaokulu dağcılık kulübü öğretmenleri ve Arena dağcılık kulübü işbirliğinde 29 Ekim Cumhuriyet bayramı nedeniyle 2584 rakımlı Keçikaya Zirvesi ile 2610 rakımlı Gelincikana Zirvesine bir tırmanış gerçekleşti. 18 kişilik ekip tırmanış sonrasında zirvede Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal marşını hep bir ağızdan okudular. Sultan dağları Gelincikana mevkiinde bulunan anı defterine 29 Ekim Cumhuriyet bayramı ile ilgili duygu ve düşüncelerini yazdılar.

Isparta'da öğretmenler Cumhuriyet Bayramını zirvede kutladı
Isparta'da öğretmenler Cumhuriyet Bayramını zirvede kutladı
Isparta'da öğretmenler Cumhuriyet Bayramını zirvede kutladı
Isparta'da öğretmenler Cumhuriyet Bayramını zirvede kutladı

Cumhuriyet, Isparta, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Isparta'da öğretmenler Cumhuriyet Bayramını zirvede kutladı - Son Dakika


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