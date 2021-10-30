İstanbul Valiliği'nde Cumhuriyet Bayramı kutlaması - Son Dakika

İstanbul Valiliği'nde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen törende Vali Ali Yerlikaya tebrikleri kabul etti.

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