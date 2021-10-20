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İzmit Belediyesi buğday dağıtımını sürdürüyor - Son Dakika

İzmit Belediyesi buğday dağıtımını sürdürüyor

20.10.2021 11:11
İzmit Belediyesi buğday dağıtımını sürdürüyor

İzmit Belediyesi, Yerel Buğday Deneme Projesi kapsamında en verimli buğday olarak belirlenen "nusrat" cinsi buğday tohumlarını çiftçilere dağıtmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi, Yerel Buğday Deneme Projesi kapsamında en verimli buğday olarak belirlenen "nusrat" cinsi buğday tohumlarını çiftçilere dağıtmaya devam ediyor.

Toprakta en verimli buğday olarak belirlenen nusrat cinsi tohumu, İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından köylerdeki çiftçilere ulaştırılıyor. İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nden ziraat mühendisi Volkan Atabay, "Ambarcı Mahallesi'nde daha önce ekimini gerçekleştirdiğimiz 5 çeşit buğday içinde en fazla verime sahip olan, hastalık ve zararlara karşı dayanıklı olan nusrat buğday Tohumumuzun devamı niteliğinde çiftçilerimize dağıtım gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte 300 çiftçimize buğday tohumumuz teslim edildi. Toplamda 438 çiftçimizin tohum için başvurusu var. Bu hafta içi başvuruda bulunan tüm çiftçilerimize nusrat buğday tohumumuzun dağıtımı gerçekleştirilecek" dedi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi buğday dağıtımını sürdürüyor
İzmit Belediyesi buğday dağıtımını sürdürüyor
İzmit Belediyesi buğday dağıtımını sürdürüyor

Ziraat Mühendisi, İzmit Belediyesi, Buğday, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi buğday dağıtımını sürdürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit Belediyesi buğday dağıtımını sürdürüyor - Son Dakika
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