Kağıthane'de sokak hayvanları için "Can Dostlar Ofisi"nin temeli atıldı - Son Dakika

Kağıthane'de sokak hayvanları için "Can Dostlar Ofisi"nin temeli atıldı. Törende konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "6 ay gibi bir sürede sokak hayvanlarımıza ev sahipliği yapacak" dedi.

Kağıthane Belediyesi sokak hayvanları için çalışmalarına devam ediyor. 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü'nde Kağıthane Belediyesince Arıcılar Mevkii'nde bulunan 6 dönümlük bir alana sokak hayvanlarının barınması ve tedavisi için inşa edilecek "Can Dostlar Ofisi"nin temel atma töreni yapıldı. Temel atma törenine Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in yanı sıra, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, MHP Kağıthane İlçe Başkanı Nafiz Küçük ve çok sayıda vatandaş katıldı. "Can Dostlar Ofisi"nin anlatıldığı tanıtım filminin davetlilere izletilmesinin ardından Mevlüt Öztekin bir konuşma yaptı.

"6 ay sonra hizmete girecek"

Can Dostlar Ofisi'nin temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "4 Ekim Dünya Hayvanlarını Koruma Günü kutlu olsun. Sokak hayvanlarımız için çok özel bir mekan tasarlamış olduk. Burada toplam 20 dönüm alan içerisinde hem gezi alanları hem de yaklaşık 6 dönümlük bir alanda sokak hayvanlarımız için geçici barınma alanı oluşturulacak şekilde ameliyathanelerin de olduğu çok özel bir alanı yapmış olacağız. Bugün temelini atıyoruz, 6 ay gibi kısa bir sürede Kağıthane'deki, İstanbul'daki birçok sokak hayvanımıza ev sahipliği yapacak bir mekan olacak. Buradaki geçici barınma merkezinde de son teknoloji ürün ve ameliyathanelerle birlikte birçok hemşehrimizin buraya geleceğine inanıyorum. Burada tedavi edilen hayvanlar da tekrar sokaklarımızda caddelerimizde yaşamaya devam edecektir" dedi.

Konuşmaların ardından Mevlüt Öztekin ve beraberindekilerin butonlara basmasıyla temel atma töreni tamamlanmış oldu. Mevlüt Öztekin daha sonra inşaat alanında incelemelerde bulundu. - İSTANBUL