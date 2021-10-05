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Kağızman'a yeni Hükümet Konağı Adliye ve Emniyet Binası müjdesi - Son Dakika

Kağızman'a yeni Hükümet Konağı Adliye ve Emniyet Binası müjdesi

05.10.2021 09:25
Kağızman'a yeni Hükümet Konağı Adliye ve Emniyet Binası müjdesi, System.String[]

65. Hükümetin Ulaştırma Bakanı Ak Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kağızman'a üç yeni yatırım müjdesi verdi.

65. Hükümetin Ulaştırma Bakanı Ak Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kağızman'a üç yeni yatırım müjdesi verdi.

Arslan Kağızman'a yaptığı ziyarette Kağızman'ın önümüzdeki kış doğalgaza kavuşacağı müjdesinin vermesinin ardından ilçeye yeni hükümet konağı yeni adliye ve emniyet binaları yapılacağını açıkladı.

Daha sonra yapılacak yeni binaların yerlerini incelemelerde bulunmak üzere Kağızman'a gelen Kars Valisi ve Belediye Başkan vekili Türker Öksüz ile Kağızman Kaymakamlığına geçerek şehir planlamasını inceleyen Vali Öksüz ve Arslan sahada proje planları ile birlikte yeni binaların yapılması düşünülen arazilerde incelemelerde bulundular.

Kars Valisi Türker Öksüz ve 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ilgili kurum amirlerinden brifing alarak yapılacak yeni hükümet konağı, adliye binası ve emniyet binalarının hızlı bir şekilde hizmete girmeleri için gerekli çalışmaların yapılması talimatlarını verdiler. - KARS

Kağızman'a yeni Hükümet Konağı Adliye ve Emniyet Binası müjdesi
Kağızman'a yeni Hükümet Konağı Adliye ve Emniyet Binası müjdesi
Kağızman'a yeni Hükümet Konağı Adliye ve Emniyet Binası müjdesi
Kağızman'a yeni Hükümet Konağı Adliye ve Emniyet Binası müjdesi

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kağızman'a yeni Hükümet Konağı Adliye ve Emniyet Binası müjdesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağızman'a yeni Hükümet Konağı Adliye ve Emniyet Binası müjdesi - Son Dakika
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