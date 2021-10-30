Kalp dostu Alıç tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika

Kalp dostu Alıç tezgahlarda yerini aldı

ZONGULDAK - Kalp ve sindirim sistemine iyi gelen Alıç meyvesi tezgahlarda yerini aldı.

Zonguldak'ta kış ayı meyvesi olan Alıç tezgahlarda yerini aldı. Bağışıklık sistemini güçlendiren, içerdiği C Vitamini sayesinde, vücutta birikmiş olan tehlikeli toksin maddeleri yok eden kolesterol, kalp damar sağlığı koruyan vitamin deposu olarak bilinen Alıç meyvesi tezgahlarda yerini aldı. Aynı zamanda sirke yapımında da kullanılan Alıç Meyvesi tezgahlarda kilosu 10 TL'den satılıyor Alıç, herkes tarafında bilinmeyen Alıç Meyvesi meraklıların ilgi odağı haline gelmeye başladı.

Alıç meyvesinin kalp ve sindirim sistemine çok fayda sağladığını ifade eden Esnaf Muhammet Aydın, "Alıç kalp ve sindirim sistemine iyi geliyor. Bu meyve pek tanınmıyor. Tanınmaya başladığında ilgi odağı haline gelecek. Bu meyve pamuk ve yayalarla da yetişiyor. Kg 10 TL'den satılıyor. Bin bir derde deva" şeklinde konuştu.