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Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

27.10.2021 20:52

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Bilecik'te kamyonet ile motosikletin çarpışması ile meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

BİLECİK - Bilecik'te kamyonet ile motosikletin çarpışması ile meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Tepebaşı mevkiinde meydana geldi. Sanayi istikametinden kent merkezi seyir halindeki İbrahim G. yönetimindeki 11 AAR 965 plakalı kamyonet, aynı istikamette ilerleyen ve Koza Sokak yönüne doğru dönmek isteyen Recep B. idaresindeki 11 AAV 176 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza yere düşen motosiklet sürücü yaralanırken, yaralı olay gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kamyonet, Tepebaşı, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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