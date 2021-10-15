Üye Girişi
Karaağaçlı Teleset İlkokulu törenle açıldı - Son Dakika

Karaağaçlı Teleset İlkokulu törenle açıldı

15.10.2021 21:51

Karaağaçlı Teleset İlkokulu törenle açıldı Teleset Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Murat Çam'ın Karaağaçlı Mahallesi'nde yaptırdığı 8 derslikli Karaağaçlı Teleset İlkokulu'nun resmi açılışı törenle yapıldı.

Karaağaçlı Teleset İlkokulu törenle açıldı

MANİSA - Teleset Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Murat Çam'ın Karaağaçlı Mahallesi'nde yaptırdığı 8 derslikli Karaağaçlı Teleset İlkokulu'nun resmi açılışı törenle yapıldı. Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, okulu yaptıran hayırsever iş adamı Murat Çam ve okulun sonradan ortaya çıkan eksikliklerini gideren diğer hayırseverlere teşekkür ederek, "Şehzadeler Belediyesi olarak biz de bugüne kadar okulumuz için 200 bin TL civarında harcama yaptık. Şehzadeler'imize hayırlı olsun" dedi.

Şehzadeler'in Karaağaçlı Mahallesi'ne Teleset Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Murat Çam tarafından yaptırılan 8 derslikli Karaağaçlı Teleset İlkokulu törenle açıldı. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, hayırsever iş adamı Kadir Murat Çam, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve okulun daha sonradan ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılayan diğer hayırsever iş adamları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Süleyman Afacan okul hakkında bilgi verdi. 8 derslikli okulda 115 öğrencinin olduğunu kaydeden Afacan okulun yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye davet edilen hayırsever iş adamı Kadir Murat Çam duygularını dile getirerek, okulun yapımında katkıları olan merhum ortakları Talat Zurnacı ile Rıdvan Aydın'a teşekkür etti. Firma olarak eğitime destek vermekten son derece mutlu olduklarını kaydeden Çam, eğitime desteklerinin devam edeceğini söyledi.

"Okulumuz için 200 bin TL civarında harcama yaptık"

Törende daha sonra konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik okulun yapın süreci hakkında bilgi vererek okulun yapımına katkı sunan iş adamlarına teşekkür etti. Başkan Çelik şöyle dedi: "8 Haziran 2018 tarihinde temelini attığımız Karaağaçlı Teleset İlkokulu'na bugüne kadar belediye olarak desteklerimizi esirgemedik. Fen işleri, imar proje, harita ve park bahçe birimlerimiz bugüne kadar şu işlemleri gerçekleştirmiştir. Okulun tüm projelerini hazırladık. Zemin etüdünü yaptık. Temel kazma ve tüm hafriyat işlerini yaptık. Okul bahçesine 1150 metrekare parke taş döşemesi yaptık. Ağaç dikimi ve canlı çalı dikimi yaptık. Okul bahçesinin genişletilmesini yaptık. Bugüne kadar okulumuz için 200 bin TL civarında harcama yaptık."

AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur ise aynı zamanda kendi mahallesi de olan Karaağaçlı Mahallesine kazandırılan okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek AK Parti hükümeti döneminde Manisa'da yapılan eğitim yatırımları hakkında bilgi verdi. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise okulun yapımında emeği olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve hayırsever iş adamı Kadir Murat Çam ile birlikte okulun sonradan ortaya çıkan diğer eksikliklerinin tamamlanmasına katkı sağlayan iş adamlarına teşekkür etti. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de emeği geçenlere teşekkür ederek, son dönemde hayata geçirilen eğitim yatırımlarında hayırsever katkılarının büyük yer tutmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından hayırsever iş adamı Kadir Murat Çam ile Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e katkıları nedeniyle teşekkür plaketi verildi. Konuşmaların ardından okulun açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri daha sonra okulu gezdi ve sınıfları ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi.

Karaağaçlı Teleset İlkokulu törenle açıldı
Karaağaçlı Teleset İlkokulu törenle açıldı
Karaağaçlı Teleset İlkokulu törenle açıldı
Karaağaçlı Teleset İlkokulu törenle açıldı

Ömer Faruk Çelik, Karaağaçlı, İş Adamı, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karaağaçlı Teleset İlkokulu törenle açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ivana Sert, Selçuk Şahin'in davetlisi olarak Başakşehir-Beşiktaş maçını tribünden izledi 21:33 Ivana Sert, Selçuk Şahin'in davetlisi olarak Başakşehir-Beşiktaş maçını tribünden izledi Yayıncı kuruluş ekranlarında Volkan Demirel'e Emre uyarısı: Bir daha sakın deme 21:03 Yayıncı kuruluş ekranlarında Volkan Demirel'e Emre uyarısı: Bir daha sakın deme Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu 19:56 Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu
İstanbul'da gol yağmuru devam ediyor! Fark yeniden 1'e indi 18:59 İstanbul'da gol yağmuru devam ediyor! Fark yeniden 1'e indi Sedat Peker'in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu 18:17 Sedat Peker'in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğrencilerin 17:27 Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğrencilerin "Okullar tatil olacak mı?" sorusuna yanıt
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi 17:17 Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik 17:07 Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik

Son Dakika Haberleri
18:48 Kayseri'de bir kadın, misafirliğe gittiği evde hayatını kaybetti
18:20 PSG, Messi'yi bile gölgede bırakacak transferi bitiriyor
18:17 Sedat Peker'in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu
18:11 Son zamlarla benzin ve motorin arasında bir fark kalmadı
17:59 Otelden atılan milli takım futbolcuları kaldırımda uyudu
17:37 Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı
17:36 Uluslar Ligi finalinde tartışma yaratan gol sonrası UEFA harekete geçti! Ofsayt kuralı değişiyor
17:16 Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi
17:15 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
17:09 Abisi Mesut Özil'in doğum gününü sünnetlikle çekilmiş fotoğrafıyla kutladı
Çin, 6 aylık görev için Shenzhou-13 mürettebatlı uzay aracını uzaya fırlattı Çin, 6 aylık görev için Shenzhou-13 mürettebatlı uzay aracını uzaya fırlattı         
21:33
9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı 9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı         
21:11
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 30 bin 694 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 30 bin 694 yeni vaka tespit edildi         
19:57
Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek         
19:19
Esnaf gezisinde Ali Babacan'a sert tepki! Kendisini Abdullah Gül üzerinden savundu Esnaf gezisinde Ali Babacan'a sert tepki! Kendisini Abdullah Gül üzerinden savundu         
18:26
Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı         
17:37
Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı         
17:25
AK Partili eski vekil doğalgaz için AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı         
17:13
İş makineleri maketi koleksiyonu yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı İş makineleri maketi koleksiyonu yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı         
16:52
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı         
15:22
Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart         
14:43
10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü         
14:34
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 21:57:16. #1.11#
SON DAKİKA: Karaağaçlı Teleset İlkokulu törenle açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement