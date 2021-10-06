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Kaymakam Şahin nüfus müdürlüklerindeki çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Kaymakam Şahin nüfus müdürlüklerindeki çalışmaları yerinde inceledi

06.10.2021 15:12
Kaymakam Şahin nüfus müdürlüklerindeki çalışmaları yerinde inceledi

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin İl ve Efeler İlçe Nüfus Müdürlüklerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin İl ve Efeler İlçe Nüfus Müdürlüklerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın İl Nüfus Müdürü Gülçin Özkan ve Efeler İlçe Nüfus Müdürü Edip Kızıltaş'ı ziyaret etti. Özkan ve Kızıltaş'tan gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Şahin, İl Nüfus Müdürlüğü'nde işlem yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Yeni binada incelemelerde bulundu

Fiziki alan yetersizliği nedeniyle mevcut hizmetlerin sıkışık vaziyette yürütüldüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Efeler İlçe Nüfus Müdürlüğü Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda yeni yapılan kamu binasına taşındı. Efeler İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün hazırlıkları devam eden yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Kaymakam Şahin son olarak Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne atanan Ahmet Saraç'ı makamında ziyaret ederek kendisine hayırlı olsun dileğinde bulundu. - AYDIN

Kaymakam Şahin nüfus müdürlüklerindeki çalışmaları yerinde inceledi
Kaymakam Şahin nüfus müdürlüklerindeki çalışmaları yerinde inceledi
Kaymakam Şahin nüfus müdürlüklerindeki çalışmaları yerinde inceledi
Kaymakam Şahin nüfus müdürlüklerindeki çalışmaları yerinde inceledi
Kaymakam Şahin nüfus müdürlüklerindeki çalışmaları yerinde inceledi
Kaymakam Şahin nüfus müdürlüklerindeki çalışmaları yerinde inceledi

Cemal Şahin, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Şahin nüfus müdürlüklerindeki çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika


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