Kepenekli'nin 40 yıllık içme suyu deposu yenilendi - Son Dakika

Kepenekli'nin 40 yıllık içme suyu deposu yenilendi

MANİSA - MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Kepenekli Mahallesinde 40 yıl önce yapılan içme suyu deposunun bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirerek vatandaşlara ulaşan içme suyu kalitesini artırdı. Çalışmalardan memnun olan mahalle halkı adına konuşan Muhtar Mehmet Çulha yaşadıkları sorunun çözüme kavuşturdukları için büyükşehir ve MASKİ ekiplerine teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu sağlayabilmek adına içme suyu depolarındaki bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İçmesuyu Dairesi Başkanlığı bünyesine Saruhanlı ilçesine bağlı Kepenekli mahallesinde bulunan içme suyu deposunun bakım onarım çalışması gerçekleştirildi. İçi fayans ile döşenen depoda yalıtım sisteminin de yapılması ile kayıp kaçakların önüne geçildi. Deponun manevra odası yenilenerek sıva ve boya işlemleri de yapıldı. Son olarak deponun etrafının çitlerle çevrilmesi ile dışarıdan müdahalelerin önüne geçilmiş oldu.

"Başkanımızdan Allah razı olsun"

Kepenekli Mahalle Muhtarı Mehmet Çulha, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e yapılan hizmetlerden dolayı mahalle sakinleri ve şahsı adına teşekkürlerini iletti. Muhtar Çulha, "Yaklaşık 40 yıl önce yapılan depomuzun bugün böyle bir bakım onarımdan geçmesi çok güzel bir hizmet. Mahallemizin olduğu yer biraz yamaç. Alt taraflarına mil gidiyordu. Bizim için sorun oluyordu. Şimdi bu sorunumuz ortadan kalktı. Efsane Başkanımız Cengiz Ergün'den Allah razı olsun. Bu hizmet bizler için bir velinimettir" açıklamasında bulundu.