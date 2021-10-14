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Kestane kebabının kilosu 200 lira - Son Dakika

Kestane kebabının kilosu 200 lira

14.10.2021 11:38
Kestane kebabının kilosu 200 lira

Havaların soğuması ile birlikte kestane kebapçılar köşe başlarında mangallarını yaktı.

Havaların soğuması ile birlikte kestane kebapçılar köşe başlarında mangallarını yaktı.

Korda çatlayarak pişen kestane kebapları iştah kabartırken, müdavimi olan vatandaşlar bu durumu sevinçle karşıladı. Kestaneler hem pazar tezgahlarını, hem de kestane kebabı yapanların seyyar arabalarını süsleyerek vatandaşların damak tadına sunuluyor. Reyhan Pazarı'nda kestane satan pazarcı Rasim Filiz, "Kestanelerimiz Karacabey'den geliyor. Aşı kestanelerimizi geçen seneki fiyattan, kilosunu 30 liraya satıyoruz. Vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Bu yıl zam yok. Yakında Uludağ'dan da kestane toplanmaya başlayacak. O zaman kestane daha da bollaşacak" dedi.

Cumhuriyet Caddesi'nde beş yıldır kestane kebabı satan Mehmet Pars ise, "Havaların soğuması ile birlikte mangalımızı yaktık. Kestane kebabının 100 gramını 20 liradan satıyoruz. Şu an kestane yeni çıktığı için fiyatlar böyle. Fakat 15 gün sonra kestane bollaşınca, fiyatlar daha da düşecek" dedi. - BURSA

Kestane kebabının kilosu 200 lira
Kestane kebabının kilosu 200 lira
Kestane kebabının kilosu 200 lira
Kestane kebabının kilosu 200 lira

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kestane kebabının kilosu 200 lira - Son Dakika


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