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Kırklareli'nde buğdayda verim arttı, ayçiçeğini kuraklık vurdu - Son Dakika

Kırklareli'nde buğdayda verim arttı, ayçiçeğini kuraklık vurdu

05.10.2021 21:45

Kırklareli'nde buğdayda verim arttı, ayçiçeğini kuraklık vurdu Kırklareli'nde ilk ekimlerden olan buğday üretiminde yağışların çok olmasından dolayı verim artarken, ayçiçeğinde ise aşırı sıcaklık ve kuraklık verimi düşürdü.

Kırklareli'nde buğdayda verim arttı, ayçiçeğini kuraklık vurdu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde ilk ekimlerden olan buğday üretiminde yağışların çok olmasından dolayı verim artarken, ayçiçeğinde ise aşırı sıcaklık ve kuraklık verimi düşürdü.

Kırklareli'nde yaklaşık olarak 476 bin dekar alana ekilen buğdayda 580 bin ton verim alınırken ikinci ekim olan ayçiçeğinde ise aşırı sıcaklar ve kuraklık sebebiyle 950 bin dekar alanda 185 bin ton verim bekleniyor.

Mevsimsel yağışların buğday üretiminde etkili olduğunu belirten Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, "Kırklareli ilimizde buğday üretimiyle ilgili bir problemimiz yok. Yağışların çok olmasından dolayı buğday üretiminde verimimizde artış olmuştur. Yaklaşık olarak 476 bin dekar alanda 580 bin ton üretimimiz mevcut" dedi.

Aşırı yağışlar sebebiyle ekimde geç kalındığını, havaların da sıcak ve kurak geçmesi ayçiçeği üretiminde düşüş gösterdiğini belirten Aksoy, "Ayçiçeğinde bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle ekimde gecikmeler oldu. İkinci ekim ürünler geciktiği için üretim alanımız biraz düştü. Ancak ayçiçeği üretimimizde 185 bin ton rekolte bekliyoruz" diye konuştu.

Silajlık mısır üretimi

Silajlık mısır üretiminde 120 bin dekarda 500 bin ton hayvan yemi olarak üretim almayı planladıklarını vurgulayan Aksoy, "Mısır hasatlar zaten başladı. Silajlık mısır üretiminde 120 bin dekarda 500 bin ton hayvan yemi olarak üretim almayı planlıyoruz. Dane olarak da 40 bin ton civarında bir üretimimiz olacak" ifadelerini kullandı.

"Sulanabilir tarım arazisini arttırmayı hedefliyoruz"

Sulana bilir alanlarda verimlerin daha yüksek olduğunu ve sulana bilir tarım arazilerini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Aksoy, "Kırklareli özelinde sulamayı arttırdığımız zaman, sulanabilir alanları da arttırdığımız zaman verimi de yüksek olduğu zaten ortada özellikle ayçiçeğinde suladığımız alanlarda, sulayabildiğimiz anlarda dekara 450 kilograma yakın bir verim elde ettik. Valimizin de destekleriyle kapalı sistem sulama alanımızı arttırıp sulanabilir tarım arazisini arttırmayı hedefliyoruz" belirtti.

Kırklareli'nde buğdayda verim arttı, ayçiçeğini kuraklık vurdu
Kırklareli'nde buğdayda verim arttı, ayçiçeğini kuraklık vurdu
Kırklareli'nde buğdayda verim arttı, ayçiçeğini kuraklık vurdu
Kırklareli'nde buğdayda verim arttı, ayçiçeğini kuraklık vurdu

Kırklareli, Buğday, Mısır, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırklareli'nde buğdayda verim arttı, ayçiçeğini kuraklık vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde buğdayda verim arttı, ayçiçeğini kuraklık vurdu - Son Dakika
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