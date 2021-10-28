Kırsal kalkınmadan destek alan hayvancılık işletmesinde incelemelerde bulunuldu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç ile Genel Müdür Yardımcısı Halim Bediz, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ve yönetimi Muğla'nın Menteşe ilçesi Algı Mahallesi'nde Mehmet Özsoy'a ait hayvancılık işletmesini ziyaret etti.

İşletme sahibi Mehmet Özsoy ailesi ile birlikte çalışmaktan ve üretmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, böyle bir hayvancılık işletmesinin hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Gördüğü destekten ayrıca mutlu olduğuna değinerek teşekkür etti.

İl Müdürü Barış Saylak, Personel Genel Müdürü Adem Dinç'e işletme hakkında bilgi vererek, örnek böyle bir işletmeye verilen destekten memnuniyetini dile getirdi. Bundan sonrada desteğin devam edeceğini ifade eden Saylak, üretmek isteyen herkesin yanında olduklarını söyledi.

Genel Müdür Adem Dinç ise böyle bir işletmeyi ülke ekonomisine kazandıran herkese teşekkür ederek, herkesi üretmeye davet ederken, işletme sahibi Mehmet Özsoy ve ailesine üreterek ülke ekonomisine verdiği katkı ve herkese örnek davranıştan dolayı teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı 14. Etap Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlardan destek alan işletmenin proje tutarı 1 milyon 993 bin 100 TL olup, verilen hibe tutarı 996 bin 550,00 TL oldu. İşletmede gübre sıyırıcı gübre karıştırıcı, gübre pompası, yemlik kilit seti, yatak durak seti, süt sağım robotu, süt soğutma tankı, yem karma, yem ezme-dağıtma makineleri, gübre seperatörü, suluk destekleme kapsamına alındı. 180 baş hayvan kapasiteli iletmede 105 hayvan varlığı mevcut olup, işletmede hayvan refahı için özel yataklar ve yapay zeka ile işleyen sağım ünitesi ile modern işletmeye örnek bir işletme niteliği taşıyor. Sağım ünitesi hayvanları küpe numarası ile tanımlayıp, sağım ünitesine giren hayvanın sağım zamanı olup olmadığını tespit ediyor. Ayrıca hayvanın sağlığı hakkında da bilgi veren makine önceden olabilecek hayvan hasatlık, kızgınlık dönemi gibi konularda da bilgi aktarıyor. - MUĞLA