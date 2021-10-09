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Kırsaldaki çocukları dünya ile buluşturan adım - Son Dakika

Kırsaldaki çocukları dünya ile buluşturan adım

09.10.2021 10:31
Kırsaldaki çocukları dünya ile buluşturan adım

Çocuk ve gençlerin eğitim hayatına katkıda bulunmak isteyen Nilüfer Belediyesi, kırsal nitelikli 13 mahallesini internet altyapısına kavuşturarak, bölge halkına sınırsız ve ücretsiz internet imkanı sağladı.

Çocuk ve gençlerin eğitim hayatına katkıda bulunmak isteyen Nilüfer Belediyesi, kırsal nitelikli 13 mahallesini internet altyapısına kavuşturarak, bölge halkına sınırsız ve ücretsiz internet imkanı sağladı.

Kent yönetimi uygulamalarında çocuk ve genç odaklı bir yaklaşım sergileyen Nilüfer Belediyesi, yine çocuk ve gençler için bir adım atarak kırsal nitelikli 13 mahalleyi internete kavuşturdu. Çocuk ve gençlerin geleceğe hazırlanması ve özellikle eğitim hayatlarına katkıda bulunmak hedefiyle hayata geçirilen proje kapsamında, fiber altyapısı olmayan kırsal mahallelerde internet altyapısı oluşturularak hem öğrencilere, hem bölge halkına ücretsiz internet imkanı sağlandı.

Kablosuz internet istasyonlarının ilkini Konaklı Mahallesi'nde kuran Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, ardından, Karacaoba, Yaylacık, Büyükbalıklı, Güngören, Gökçe, Çaylı, Badırga, Fadıllı, Unçukuru, Dağyenice, Ayvaköy ve Tahtalı mahallelerine de bu hizmeti yaygınlaştırdı. Proje kapsamında kırsal bölgelerde yerleşim merkezine yakın alanlara yerleştirilen wifi antenler sayesinde, köy meydanları ve 150 metre çapındaki tüm konutlarda kablosuz olarak sınırsız internet erişimi sağlanıyor. Kullanıcılar internet erişimi için belediye ağını seçtikten sonra kimlik doğrulaması ile ücretsiz olarak kablosuz internet hizmetinden faydalanabiliyorlar.

Bu çalışma ile seçim vaadlerinden birini daha yerine getirdiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Hatırlanacağı gibi pandemi de uzaktan eğitim sürecinde interneti, bilgisayarı olmayan kırsaldaki çocuklar için 2 mahallede bilgisayar sınıfları oluşturarak sınırsız ve ücretsiz internet imkanı sağlamıştık. Öğrenciler, burada hem uzaktan eğitimlerini kesintisiz sürdürdü, hem de ihtiyaç duydukları araştırmaları yapabildi. Kırsaldaki çocuk için bu imkan dünyaya açılan bir kapı niteliğinde. Günümüz koşullarında çocuk ve gençlerin dünya ile kuracağı bağ için internet çok önemli bir araç. Kırsaldaki çocuklarımızı bu imkandan mahrum bırakamayız. Eğitimde fırsat eşitliği için, çocuk ve gençlerimizi geleceğe hazırlamak için, özellikle eğitim hayatlarına katkıda bulunmak için bu adımları atıyoruz. Kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilere ücretsiz internet imkanı sağlamak bizim seçim vaadlerimizden biriydi. Bu nedenle ilk etapta 13 mahallemizde kablosuz internet istasyonları kurduk. Hedefimiz bu uygulamayı 24 mahalleye yaygınlaştırmak" dedi. - BURSA

Kırsaldaki çocukları dünya ile buluşturan adım
Kırsaldaki çocukları dünya ile buluşturan adım
Kırsaldaki çocukları dünya ile buluşturan adım
Kırsaldaki çocukları dünya ile buluşturan adım
Kırsaldaki çocukları dünya ile buluşturan adım

nilüfer belediyesi, Gökçe, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırsaldaki çocukları dünya ile buluşturan adım - Son Dakika


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