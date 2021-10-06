Üye Girişi
Kozan'da servis sürücülerine "öfke kontrol" eğitimi - Son Dakika

Kozan'da servis sürücülerine "öfke kontrol" eğitimi

06.10.2021 14:57
Kozan'da servis sürücülerine

Adana'nın Kozan ilçesinde servis şoförlerine "öfke kontrol" eğitimi verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde servis şoförlerine "öfke kontrol" eğitimi verildi.

Aile Eğitim Programı kapsamında Kozan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Psikolojik Danışman Mehmet Fazıl Sönmez, ilçede servis taşımacılığı yapan sürücülere, "öfke kontrolü" konusunda eğitim verdi.

Covid -19 tedbirleri kapsamında gerçekleşen eğitimlerde "Öfke kavramı, öfkenin nedenleri, öfkenin kişide oluşturduğu etkiler, öfke türleri, öfkeyi ifade etme biçimleri ve öfke yönetimi" konularına sürücülere eğitim verildi. - ADANA

Kozan'da servis sürücülerine öfke kontrol eğitimi

Adana, Kozan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kozan'da servis sürücülerine 'öfke kontrol' eğitimi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı 15:51 Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı Koronavirüs aşısı olmak istemeyen Hollanda Güzeli Dilay Willemstein, Miss World yarışmasından çekildi 15:42 Koronavirüs aşısı olmak istemeyen Hollanda Güzeli Dilay Willemstein, Miss World yarışmasından çekildi Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız 15:37 Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi 15:33 Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi Avusturayalı kadın futbolcudan cinsel taciz itirafı! Kariyerini bıraktı 15:12 Avusturayalı kadın futbolcudan cinsel taciz itirafı! Kariyerini bıraktı Tarlada 50 kuruş olan marul, markette 8 liraya satılıyor 14:49 Tarlada 50 kuruş olan marul, markette 8 liraya satılıyor
CHP liderinden Erdoğan'ın 14:42 CHP liderinden Erdoğan'ın "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun isteği mi?" sorusuna jet cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti 14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti

Son Dakika Haberleri
15:52 Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti
15:50 Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı
15:36 Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız
15:34 Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı
15:25 Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik kesinti Telegram'a 70 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
15:12 Avusturayalı kadın futbolcudan cinsel taciz itirafı! Kariyerini bıraktı
15:03 Samsunlu köylüler defne üretiminden 16,5 milyon TL kazanıyor
14:47 Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum
14:41 CHP liderinden Erdoğan'ın "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun isteği mi?" sorusuna jet cevap
14:38 İBB ile TÜGVA arasında Büyük Ada İskelesi krizi yaşanıyor
Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti         
15:53
Mercedes-Benz'in araç teslimatları üçüncü çeyrekte çip kıtlığı sebebiyle yüzde 30 düştü Mercedes-Benz'in araç teslimatları üçüncü çeyrekte çip kıtlığı sebebiyle yüzde 30 düştü         
15:46
Sağlık Bakanlığı 81 ilde evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması yapacak Sağlık Bakanlığı 81 ilde evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması yapacak         
15:38
Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı         
15:34
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik kesinti Telegram'a 70 milyon yeni kullanıcı kazandırdı Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik kesinti Telegram'a 70 milyon yeni kullanıcı kazandırdı         
15:26
Elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki işçiyi toprağa gömerek kurtardılar Elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki işçiyi toprağa gömerek kurtardılar         
14:50
Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum         
14:47
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim         
12:13
Kış aylarının kabusu uyuz böceği! Deriyi istila ediyor, tüm vücudu kıpkırmızı yapıyor Kış aylarının kabusu uyuz böceği! Deriyi istila ediyor, tüm vücudu kıpkırmızı yapıyor         
11:54
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı         
11:12
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 16:03:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kozan'da servis sürücülerine "öfke kontrol" eğitimi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement