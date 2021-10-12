Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Türker'den Osmaneli'ne ziyaret - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Türker, bir takım ziyaretler için Osmaneli'ne geldi.

Genel Müdür Yardımcısı Türker, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız ve Kültür Tescil Daire Başkanı Mevlüt Çam, Bilecik ziyaretleri kapsamında, tarihi yapılarıyla adından söz ettiren Osmaneli ilçesine de uğradılar. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret eden Türker ve beraberindekiler, ardından Aya Yorgi Kilisesi, Roma Köprüleri, Lefke Rüstempaşa Hanı, Lefke Kalesi gibi kültürel varlıkları gezdiler.

Başkan Şahin'in bu tarihi yerlerin restorasyonu konusun talepleri dinleyen Genel Müdür Yardımcısı Türker, en kısa zamanda taleplerin gerçekleşeceğini söylediler. - BİLECİK