Üye Girişi
Kültür-Sanat sezonu Can Atilla konseriyle başladı - Son Dakika

Kültür-Sanat sezonu Can Atilla konseriyle başladı

05.10.2021 11:32

Kültür-Sanat sezonu Can Atilla konseriyle başladı Sultanbeyli'de 2021-2022 Kültür-Sanat sezonu başladı.

Kültür-Sanat sezonu Can Atilla konseriyle başladı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de 2021-2022 Kültür-Sanat sezonu başladı. Vefatının 600. yılı olması nedeniyle Süleyman Çelebi Kültür Sanat sezonu olarak adlandırılan sezonun açılışı müzisyen Can Atilla konseriyle gerçekleşti.

Sultanbeyli'de 2021-2022 Kültür-Sanat sezonu müzisyen Can Atilla konseriyle açıldı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, siyasi partilerin ilçe temsilcileri ile birçok vatandaş katıldı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikle Can Atilla, 'Sultanlar Aşkına' adlı albümünden birçok parçasını sevenlerinin beğenisine sundu. Can Atilla'ya piyanoda Çiçek Cihan, kemanda ise Ebru Tamer eşlik etti.

Kültür sanat sezonu açılışında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "2021-2022 kültür sanat sezonu açılışını birazdan gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle bugün bizleri yalnız bırakmayan kıymetli müzisyenimiz, kıymetli sanatçımız Can Atilla Bey'e teşekkür ediyorum. Açılışımızı onun o muhteşem eseri ile birlikte yapmış olacağız. Tabii uzun bir aradan sonra pandeminin ardından kültür merkezlerinde olmak hepimiz için çok değerli çok kıymetli. Bu vakte kadar internet üzerinden kültürel faaliyetlerimizi yürütsek de bizzat salonda bu konuları icra etmek çok daha farklı. Geçtiğimiz yıl Yunus Emre Kültür Sanat sezonu açılışını yapmıştık bu sene ise vefatının 600. yılı münasebetiyle Süleyman Çelebi Kültür Sanat sezonu ismini vermiş olacağız" dedi.

"Belediyemiz mükemmel bir organizasyon yapmış"

Sanatçı Can Atilla ise kültür sanat sezonu açılışından memnun olduklarını söyleyerek, "Öncelikle çok mutluyum Sayın Başkanıma müteşekkirim. Sultanbeyli Belediyesi'ni tanımaktan, çalışmalarına farkında olmaktan, araştırmaktan. Çok başarılı belediyecilik çalışmalarını gerçekleştirdi. İstanbul'un tarihini anlatan bir dokuyu anlatan özel bir konser olacak benim en sevilen eserlerimden keman ve piyano tarzında gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan 'Sultanbeyli Tarihi', 'Aydos'tan Sultanbeyli'ğine' gibi kültürel kitaplar yayınlayan Belediye, kültür sanat sezonu açılışında katılımcılara Türkçe şiirin öncüsü Yunus Emre ile milli şair Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinden derlediği "Yunus Emre Bize Ne Söyler?" ve "Mehmet Akif Bize Ne Söyler?" eserlerini hediye etti.

Kültür-Sanat sezonu Can Atilla konseriyle başladı
Kültür-Sanat sezonu Can Atilla konseriyle başladı
Kültür-Sanat sezonu Can Atilla konseriyle başladı
Kültür-Sanat sezonu Can Atilla konseriyle başladı

Süleyman Çelebi, Sultanbeyli, Can Atilla, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kültür-Sanat sezonu Can Atilla konseriyle başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Larin'in talepleri Başkan Çebi'yi çıldırttı: Beşiktaş'ın oyuncusu imza parası vermem 11:33 Larin'in talepleri Başkan Çebi'yi çıldırttı: Beşiktaş'ın oyuncusu imza parası vermem Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,86'dan alıcı buluyor 11:28 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,86'dan alıcı buluyor Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum 11:15 Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum
Son dakika magazin haberleri! 24 saatte yaşanan magazin olayları 11:11 Son dakika magazin haberleri! 24 saatte yaşanan magazin olayları Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 isyanı: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah? 11:09 Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 isyanı: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah? Son Dakika! Malatya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı 10:47 Son Dakika! Malatya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı 10:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu 10:04 Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu

Son Dakika Haberleri
11:30 KOM verileri paylaştı! Turizm bölgesi 9 ilde Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda 143 şüpheli yakalandı, 43 şüpheli aranıyor
11:27 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,86'dan alıcı buluyor
11:21 Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor
11:15 Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek
11:14 Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum
11:11 Son dakika magazin haberleri! 24 saatte yaşanan magazin olayları
11:09 Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar
11:09 Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 isyanı: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah?
10:52 Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı
10:46 Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında 2 yıla kadar hapis istemi
Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti         
11:38
KOM verileri paylaştı! Turizm bölgesi 9 ilde Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda 143 şüpheli yakalandı, 43 şüpheli aranıyor KOM verileri paylaştı! Turizm bölgesi 9 ilde Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda 143 şüpheli yakalandı, 43 şüpheli aranıyor         
11:31
Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor         
11:21
Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek         
11:15
Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar         
11:10
Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı         
10:53
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
8 ay önce 128 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu 8 ay önce 128 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu         
10:10
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı         
09:43
Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi         
09:36
Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı         
09:20
Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı         
09:15
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 11:41:14. #1.12#
SON DAKİKA: Kültür-Sanat sezonu Can Atilla konseriyle başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement