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Kuşadası Belediyesi'nde sağanak seferberliği - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi'nde sağanak seferberliği

17.10.2021 10:42
Kuşadası Belediyesi'nde sağanak seferberliği

Kuşadası'nda, dün gece şiddetli sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu.

Kuşadası'nda, dün gece şiddetli sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde yaşanan tüm olumsuzluklara anında müdahale etti.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sağanağın ardından kent genelinde onarım ve temizlik çalışması başlattı. Bu kapsamda yağıştan etkilenen cadde ve sokaklar temizlenerek yağmur suyu mazgallarında biriken molozlar alındı. Ayrıca yağıştan dolayı hasar gören yol ve kaldırımlar onarılarak tıkanan yağmur suyu kanalları açıldı. Belediye ekipleri yağışın ardından yaklaşık 350 noktaya müdahale ederek fırtına ve sağanağın oluşturduğu hasarı ortadan kaldırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış ve fırtına uyarısının ardından saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur ve fırtına Kuşadası'nda gece boyunca etkili oldu. Aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanakta, ilçede metrekareye ortalama 140 kilogram yağmur düştü. Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları sonuç verdi. Etkili olan sağanak yağış ve fırtına kent merkezinde ve ana arterlerde büyük bir olumsuzluğa neden olmadı.

Kuşadası Belediyesi ekipleri kentte etkili olan sağanağın ardından olumsuzlukların yaşandığı bölgelerde teyakkuza geçti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yağmur ve fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar ile dallarını yerinden alarak belediyeye ait seraya taşıdı. Ayrıca yağış ve fırtınadan etkilenen park ve yeşil alanlar temizlendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sahil bandı, turistik çarşılar ile mahallelerdeki yağmur suyu hattı mazgallarında, yollarda ve yol kenarlarında biriken molozları temizledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yağıştan dolayı hasar gören yol ve kaldırımları onararak tıkanan yağmur suyu hatlarını açtı. Belediye ekipleri yağışın ardından yaklaşık 350 noktaya müdahale ederek fırtına ve sağanağın oluşturduğu hasarı ortadan kaldırdı.

Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle en büyük olumsuzluk Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki Kuşadası- Söke çevre yolunda yaşandı. Biriken yağmur suları Kara Yolları 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün yetki ve sorumluluğunda olan Otogar Kavşağı ile Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önündeki yolların bazı bölümlerini göle çevirdi. Bölgede yaşanan olumsuzluklara Kuşadası Belediyesi ekipleri anında müdahale etti. Çevre yolu, ASKİ, İtfaiye ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çabalarıyla yeniden ulaşıma açıldı. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi'nde sağanak seferberliği
Kuşadası Belediyesi'nde sağanak seferberliği
Kuşadası Belediyesi'nde sağanak seferberliği
Kuşadası Belediyesi'nde sağanak seferberliği
Kuşadası Belediyesi'nde sağanak seferberliği
Kuşadası Belediyesi'nde sağanak seferberliği
Kuşadası Belediyesi'nde sağanak seferberliği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi'nde sağanak seferberliği - Son Dakika


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