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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Sorunları çözüyor, yeni kazanımlar üretmeye devam ediyoruz" - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Sorunları çözüyor, yeni kazanımlar üretmeye devam ediyoruz"

10.10.2021 13:01
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin sorunlarının çözümünde etkin rol aldıklarını, almaya da devam edeceklerini söyledi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin sorunlarının çözümünde etkin rol aldıklarını, almaya da devam edeceklerini söyledi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Balıkesir'de Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 ve 2 Nolu şubelerin il divan toplantısına katıldı. Balıkesir Öğretmenevi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk, 6. Dönem Toplu Sözleşme kazanımlarını değişik algı operasyonları ile değersizleştirme çabaları olduğunu belirterek, bu kazanımların sahada çok iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Ardından Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı İbrahim Aydın ve Memur-Sen Balıkesir İl Temsilcisi Ahmet Gür de birer selamlama konuşması yaptı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sözleşmeli istihdam ve ek gösterge başta olmak üzere kamu görevlilerinin sorunlarının çözümünde etkin rol aldıklarını, almaya da devam edeceklerini söyledi. 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin kamu görevlileri sendikacılığı açısından tarihi bir eşik olduğunu kaydeden Yalçın, hizmet kollarındaki kazanımlar, oransal zam, toplu sözleşme ikramiyesi gibi önemli kazanımların yanı sıra yeni yaklaşımların da bu toplu sözleşmede yer aldığını ifade ederek, "Ek gösterge ve sözleşmeli istihdam konusunu yıllardır toplu sözleşme masasına, KPDK'ya götürüyoruz. Yaptığımız görüşmelerde ısrarla bu iki konu başta olmak üzere çeşitli başlıkları gündeme getiriyoruz. Ama her seferinde 'bu konu toplu sözleşmenin kapsamında değil' denilerek üstü kapatılıyordu. Bu toplu sözleşmede ise daha önce kapsam dışı görülen konular görüşüldü, tartışıldı ve çözüme yönelik karara bağlandı. Bu açıdan toplu sözleşmenin kapsamı genişledi, çözüm üretme kapasitesi de artmış oldu" dedi.

"Masada hem temsilde hem pazarlık sürecinde hem de taraflar arasında adalet sağlanmalıdır"

Memur-Sen'in çabaları ve ısrarı sonucunda alınan toplu sözleşme hakkının kamu görevlileri için büyük bir fırsat olduğunu ancak mevcut haliyle 4688 sayılı Kanun'un yükü kaldıramadığını belirten Yalçın, "Sendikal alanda daha iyisi, daha doğrusu ve daha adili için 4688 sayılı Kanun'un değişmesine, doğru hükümler içermesine ihtiyaç var. Masada, hem temsilde hem pazarlık sürecinde hem de taraflar arasında adalet sağlanmalıdır. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun yapısı, işverenin hakim olmasına değil kurulun gerçekten hakem olmasına göre şekillenmeli, evrensel ilkelere, sendikal hakların gereklerine uygun kurallar olmalı ve toplu sözleşmenin kapsamı geniş tutulmalıdır. Yetkili sendikaya dayanışma aidatı verilmesi gündeme alınmalı, kanuna konulmalıdır. Eğer bunları gerçekleştirebilirsek sendikal zemini başka bir faza taşımış oluruz" şeklinde konuştu.

Memur-Sen heyeti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeye de değinen Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 3600 ek gösterge ve sözleşmelilik konusunun 2022 yılı içinde çözülmesini istediğini ve gerekli talimatı verdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'na toplu sözleşme sürecinde çözüme yönelik gösterdiği irade ve olumlu yaklaşımları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kamu görevlileri sendikacılığı açısından son derece önemli kazanımların ve yaklaşımların olduğu bir toplu sözleşmeyi bağladık. Sürecin olumlu bir şekilde sonlanmasında gösterdiği yapıcı yaklaşımı son derece önemli buluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede de hem ek gösterge hem de sözleşmelilik konusunda yine yapıcı ve çözüme yönelik bir yaklaşım sergiledi ve 2022 yılı içinde çalışmaların tamamlanmasına yönelik bir iradede bulundu. Bizler de yetkili konfederasyon olarak hem ek gösterge hem de sözleşmeli istihdam konularının çözümüne yönelik çalışmalarda tüm kapasitemizi ortaya koyacağız. Kamu görevlilerinin sorunlarını çözecek, Türkiye'nin önünü açacak her girişimde yaptığımız gibi bu konularda da etkin bir rol alacağız" dedi.

"Toplu sözleşme sürecinde ciddi bir mücadele veriyoruz"

Yalçın, toplu sözleşme sürecinde ciddi bir mücadele verdiklerini, bunun sonucunda da pek çok sorunu çözüme kavuşturduklarını vurgulayarak, "Ek gösterge, sözleşmeli istihdam ve toplu sözleşme ikramiyesi gibi konuları yıllardır masaya taşıyoruz. Sendikacılık zaten özü gereği böyledir. Her sorunu birden çözemezsiniz. Uzun süren bir mücadele, kararlılık, dirayet ve sabır gerektirir. Yıllarca mücadelesini verdiğimiz bazı sorunları çözdük, şimdi başka sorunların üstesinden gelmek için mücadelemize devam edeceğiz. Vergi dilimleri konusu 1965'ten beri gündeme geliyor. 56 yıldır bu sorun çözülmüyor nasıl olsa diye vazgeçmiyoruz, ısrarla gündeme getirmeye devam ediyoruz. Çünkü sendikacılık, kararlılık ve mücadele demektir. Bu yüzden Memur-Sen'in büyümesi, örgütlülüğümüzün güçlenmesi, birlikteliğimizin gelişmesi sorunlarımızın çözümü için öncelikli hedefimiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Temizlik ve güvenlik personeli açığı sorunu bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır"

Eğitim kurumlarında temizlik personeli ve güvenlik sıkıntısının bulunduğuna dikkat çeken Yalçın, "Akşam okulda eğitim bittikten sonra okul temizliğine girişip okulu ertesi güne hazırlayan okul yöneticilerimiz var. Temizlik personeli eksikliği ve güvenliğe ilişkin sorunlar bildiriliyor sıklıkla. Bu sorun bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır" dedi. - BALIKESİR

Eğitim Bir Sen, Ali Yalçın, Memur Sen, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Sorunları çözüyor, yeni kazanımlar üretmeye devam ediyoruz' - Son Dakika


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