Mersin Üniversitesi, 'Kadavralarımıza Teşekkür Töreni' düzenledi - Son Dakika

31 Ekim Beden Bağışı Farkındalık Haftası' kapsamında, "Kadavralarımıza Teşekkür Töreni" düzenlendi. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alev Bobuş Örs, bedenleriyle sağlık ve eğitime katkı sağlayan tüm bireylere minnet borçlu olduklarını belirterek, teşekkür etti.

Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, "Kadavralarımıza Teşekkür Töreni" Tıp Fakültesi Prof. Dr. Türkan Saylan Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Törene, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, Üniversite Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Seyran Bozkurt Babuş, Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alev Bobuş Örs ile Tıp Fakültesi akademik personeli ve öğrenciler katıldı.

"Kadavralarımıza minnet borçluyuz"

Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alev Bobuş Örs, törende yaptığı konuşmada, bedenleriyle sağlık ve eğitime katkı sağlayan tüm bireylere; akademisyenler, öğrenciler ve kadavralar sayesinde daha iyi yetişmiş hekimlerden sağlık hizmeti alan vatandaşlar adına teşekkür etti. Prof. Dr. Örs, Türkiye'de beden bağışı konusunda farkındalığın artmakta olduğunu, ancak yine de toplumun bu konuda yeterince bilgi sahibi olmadığını söyledi. Bilgi edinmek isteyenler için Anatomi Anabilim Dalı internet sayfasına bilgilendirme metni yerleştirildiğini belirten Örs, "Kadavrasız eğitim; eğitim kalitesini azaltıyor. Bu anlamda gerek kimsesiz gerekse bağış kadavralara minnet borçluyuz" dedi.

Dekan Prof. Dr. Öztürk de tıp eğitimi için kadavranın büyük bir gereklilik olduğunu vurgulayarak, eğitim kalitesinin, ancak kadavra destekli eğitimle arttırılabileceğinin altını çizdi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinin akredite bir fakülte olduğunu anımsatan Öztürk, "Türkiye'deki birçok üniversiteye kıyasla iyi sayıda kadavramız var. Bu anlamda kaliteli bir eğitim sunuyoruz" diye konuştu.

Tıp Fakültesi dönem II öğrencisi Efrin Başak Emer ise kendileri için eğitimde kadavranın önemini anlatTI. pandemi koşullarında yaşadıkları uzaktan eğitim döneminde kadavra ve maket görmeden aldıkları eğitimin kendilerini zorladığını belirten Emer, ancak bu dönem yüz yüze eğitime geçilmesi ve bağış kadavraların da kendilerine gelmesiyle daha iyi bir eğitim alacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. - MERSİN