Üye Girişi
Mevlânâ Caddesi'nde hafriyat çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Mevlânâ Caddesi'nde hafriyat çalışmaları tamamlandı

27.10.2021 16:22
Mevlânâ Caddesi'nde hafriyat çalışmaları tamamlandı

Osmangazi Belediyesi'nin Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi Mevlana Caddesi imar yolu açma çalışmalarında hafriyat çalışmaları tamamlandı.

Osmangazi Belediyesi'nin Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi Mevlana Caddesi imar yolu açma çalışmalarında hafriyat çalışmaları tamamlandı. Toplam 860 metre uzunluk, 25 metre genişliğindeki imar yolu açma çalışmaları sırasında yaklaşık bin 500 kamyonluk hafriyat gerçekleştirildi.

Modern ve planlı şehir çalışmaları kapsamında ulaşım yatırımlarına büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, Ovaakça'ya yeni bir cadde kazandırıyor. Osmangazi Belediyesi tarafından Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen imar yolu açma çalışmaları kapsamında Mevlana Caddesi'ndeki hafriyat çalışmaları tamamlandı. Ovaakça bölgesinde son zamanlarda yükselen konutlar ve bölgenin sanayi yatırımlarının getirdiği araç trafiği yükünü rahatlatmak için başlatılan çalışmalar sonucu, Çeşmebaşı Mahallesi'ne 860 metre uzunluk, 25 metre genişliğinde bir cadde kazandırıldı.

Osmangazi Belediyesi olarak, ilçede araç ve yaya trafiğini mesele olmaktan çıkartacak, rahat ve konforlu bir ulaşım için ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu çalışmaların yılın 12 ayı devam ettiğini söyledi. Bu çalışmalar için bütçeden ulaşıma çok ciddi bir kaynak ayırdıkları belirten Başkan Dündar, "Beldelerin kapatılması ile birlikte Osmangazi'ye bağlanan Ovaakça bölgemize, alt ve üst yapı, sosyal tesis, park, meydan, spor tesisi, yeşil alan gibi, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyacına göre hayatın her alanına dokunan ciddi yatırımlarımız var. Ovaakça Meydanı, bölgenin çehresini değiştiren yatırımlarımızdan sadece birisi. Son olarak, Çeşmebaşı Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz imar yolu açma çalışmalarımız sonucu Ovaakça'ya 860 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde yepyeni bir cadde kazandırdık" dedi.

Ovaakça'daki yeni yolun yapımı sırasında bin 500 kamyon hafriyat çalışması gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Mustafa Dündar, "Mevlana Caddesi ismini verdiğimiz yolun 200 metrelik bölümünde toprak 4 metre derinliğinde kazıldı ve buradan çıkan toprak kamyonlarla taşındı. Toplam 860 metrelik yolu açabilmek için yaklaşık bin 500 kamyon hafriyat taşındı. Ayrıca, açılan yolun 200 metrelik kısmı da tek şerit sıcak asfalt ile kaplandı. İmar yolu açma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, caddenin diğer alt ve üst yapı çalışmalarına başlanıp, kısa süre içerisinde ulaşıma açılacak" diye konuştu. - BURSA

Mevlânâ Caddesi'nde hafriyat çalışmaları tamamlandı
Mevlânâ Caddesi'nde hafriyat çalışmaları tamamlandı
Mevlânâ Caddesi'nde hafriyat çalışmaları tamamlandı
Mevlânâ Caddesi'nde hafriyat çalışmaları tamamlandı
Mevlânâ Caddesi'nde hafriyat çalışmaları tamamlandı

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Ovaakça, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mevlânâ Caddesi'nde hafriyat çalışmaları tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi 16:16 Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? 16:00 Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı 15:40 Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı
Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti 15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor 15:04 Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız 14:48 Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, 14:23 Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı 13:54 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:22 İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara "Evde kalın" çağrısı yapıldı
16:15 Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi
16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi
15:39 Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı
15:39 Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti
15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti
15:27 Sergen Yalçın, sürekli Fatih Terim'le kıyaslanmasına noktayı koydu: Onunla yarışmak zor
15:14 Son dakika magazin haberleri! Magazin olayları
14:49 Fenerbahçe'de hoca değişimi kapıda mı? İşte Vitor Pereira'nın yerine gelebilecek isim
14:48 Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız
İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara "Evde kalın" çağrısı yapıldı         
16:22
Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi         
16:00
500 lira nafaka isteyen 40 yıllık eşini 12 yerinden bıçakladı 500 lira nafaka isteyen 40 yıllık eşini 12 yerinden bıçakladı         
15:45
Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti         
15:39
Klasik otomobilini baştan yarattı! Şimdi en uçuk teklifleri bile kabul etmiyor Klasik otomobilini baştan yarattı! Şimdi en uçuk teklifleri bile kabul etmiyor         
15:37
İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim         
15:04
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü         
12:31
Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak         
12:17
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 16:29:22. #1.13#
SON DAKİKA: Mevlânâ Caddesi'nde hafriyat çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement