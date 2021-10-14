Milli sporcu başarısını Başkan Özcan ile paylaştı - Son Dakika

Peru'nun Lima kentinde 27 Eylül-10 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nın trap erkekler kategorisinde gümüş madalyanın sahibi olan milli sporcu Erdoğan Akkaya, başarısını Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile paylaştı.

Milli sporcuyu altınla ödüllendirerek tebrik eden Başkan Özcan, Nazilli'nin eğitim, sanat ve spor alanında üst üste pek çok başarıya imza attığına dikkat çekerek Nazilli Belediyesi olarak bu başarıları desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Sıralama müsabakasında 122 puanla gençler Türkiye rekorunu egale edip final müsabakasına çıkmaya hak kazanan Akkaya; "10 Ekimde sona eren organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Göğsümüzde ay yıldızı taşımak bizler için inanılmaz bir gururdu. Şampiyonadan gümüş madalya alarak 2. ayrıldık. Hedefim daha çok çalışmak ve dünya şampiyonu olmak. Her zaman bana destek veren hocama ve aileme teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN