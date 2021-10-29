Miniklerden Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir araya gelen minik sporcular, yürüyüş gerçekleştirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne yüzlerce minik futbolcuların yanı sıra Eskişehirspor bando takımı, animatörler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hamamyolu'nda toplanan minik futbolcular ve aileleri bando eşliğinde marşlarla birlikte Porsuk Bulvarı'na kadar yürüdü. Minikler ve aileleri ellerinde Türk bayraklarıyla yürürken sokak ve cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşlar alkışlarla 29 Ekim coşkusuna ortak oldu. - ESKİŞEHİR