Mudanyalı gençlerden vefa buluşması - Son Dakika

Mudanya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün öncülcüğünde Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle vefa buluşması yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy Camiinde gençler sabah namazında buluştu. Maske, mesafe ve hijyen konusunda her türlü tedbirin alındığı vefa buluşması Kur'an-ı kerim tilaveti ile başladı. İlahiler ve sohbet sonrası sabah namazı eda edildi. Namaz sonrası dualar edilip, gençlere ikramda bulunuldu. Programa gençlik koordinatörleri, gençlik temsilcileri ve yüzü aşkın genç katıldı. - BURSA