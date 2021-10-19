Üye Girişi
Muhtarlar Günü'nde birliktelik mesajları verildi - Son Dakika

Muhtarlar Günü'nde birliktelik mesajları verildi

19.10.2021 16:42
Muhtarlar Günü'nde birliktelik mesajları verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçe protokolü, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe protokolü, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Yemekte konuşan Kaymakam Mehmet Yapıcı, muhtarların birlikteliğini sevdiğini ve kısa sürede tüm köyleri gezeceğini söyledi.

19 Ekim Muhtarlar Günü'nde, Kdz. Ereğli protokolü, Kaymakamlığın ev sahipliğinde Öğretmenevi'nde düzenlenen öğle yemeğinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Jandarma Komutanı Berkay Osan, daire amirleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, dernek yönetimi ile köy ve mahalle muhtarlarının katıldığı yemekte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Kaymakam Mehmet Yapıcı, Ereğli'deki görevinin birinci ayında 30 köyü gezdiğini ve muhtarların birlikteliğini sevdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün muhtarlarımızla beraber olmaktan mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Yaklaşık bir aydır buradayım, beraber çalışıyoruz. 30 köy gezdim, bütün köyleri en kısa sürede gezeceğim. Beraber çalışacağız. Bilmeniz gereken bir tek şey var; o da biz sizi seviyoruz. Sizinle bir aileyiz. Asla bir bürokratik uygulama olmayacak, randevusuz her zaman kapımız sizlere açık. Biz bir çarkın dişleriyiz. Birlik ve beraberliğinizi çok sevdim. Köyleri çok sevdim. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız, gününüzü kutluyorum."

Başkan Posbıyık: Kdz. Ereğli Belediyesi'nde bürokrasiyi kaldırdık

Belediye Başkanı Halil Posbıyık yaptığı konuşmada muhtarlara önemli mesajlar verdi. 'Siyasi çekişmelerin Ereğli'ye hizmetin önüne geçmesine birlikte izin vermeyelim' diyen Posbıyık, şunları söyledi:

"Kdz. Ereğli Belediyesi olarak 31 mahalle muhtarımız başta olmak üzere 3 belde, 7 bölgedeki 137 muhtarımızla halkımıza hizmet götürmek için işbirliği modeli oluşturuyor, kentimizin sorunlarını birlikte aşıyoruz. Muhtarların taleplerini hiçbir bürokratik engelle karşılaşmadan Belediyemize ulaştırabilmesi ve çözüm yollarını birlikte bulmak konusunda gayret ediyoruz. Benim bekli de uzun yıllar belediye başkanlığı yapmamdaki önemli etkenlerden biri, muhtarlarla işbirliği yapmamdır. Bütün muhtarlarımıza Kaymakamımızın huzurunda şükranlarımı, teşekkürlerimi arz ediyorum. Bizde bürokrasi yok. Daha önce denenmiş usullerin hepsini terk ettik. Ekibime, direkt olarak başkan yardımcılarına, müdürlere aynı zamanda mühendislere muhtarlardan gelen her türlü talebi sizin yapma kabiliyetiniz içerisinde yapacaksınız talimatı verdim."

"16 köye su veriyoruz, Kemer bölgesine arıtma tesisi kuracağız"

Pandemide büyük zararlar çekildiğini ifade eden Posbıyık, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ekonomik yönden nasıl vatandaşlarımızın durumu bozulduysa belediyelerde de durum bozuldu. Ona rağmen Türkiye'nin en iyi belediyelerinden biriyiz. Ne devlete vergi borcumuz var, ne SSK borcumuz var. İşçimizin, çalışanımızın ücretlerini zamanında ödüyoruz. Nakit paramız da var. Bizim son zamanlarda yaptığımız işlerden bir tanesi gelen talepler doğrultusunda 16 köye Arıtma Tesisi'nin musluklarını açtık. Kaymakamımızla yaptığımız protokol çerçevesinde 16 köye Arıtma Tesisi'nden su veriyoruz. Şu anda şebekeler yapılıyor. Abdi, Bakırlık, Çayırlı, Danişmentli, Dedeler, Esenler, Gebe, Halaşlı, Işıklı, İmranlar, Osmanlar, Pembeciler, Ruşenler, Yunuslu, Zindancılar ve Aydınlar Köyü'ne su veriyoruz. Ereğli'mize, muhtarlarımıza hayırlı olsun. Aynı zamanda suyumuzun daha kaliteli olması için Arıtma Tesisi'ne ozon tesisi yapmak için DSİ'ye müracaat ettik. Biliyorsunuz kuraklık olduğunda, barajda su çöktüğünde koku oluyor, renk değişiyor. DSİ kabul etti, 10 milyon 750 bin TL ile müteahhide verildi, şu anda kazı çalışmaları başladı. Ozon tesisi devreye girdiği zaman hem şehre hem de köylerimize daha kaliteli su vermiş olacağız. Benim bütün amacım, Ereğli Kaymakamımızın önderliğinde, muhtarlarımızla birlikte bütün siyasi partiler dahil olmak üzere, sivil toplum örgütleriyle birlikte el ele tutuşup Ereğli'ye birlikte hizmet edelim. Siyaseti, politikayı bir kenara bırakalım. Bunu tüm samimiyetimle belli bir yaşa gelmiş insan olarak söylüyorum, ne çektiysek çekişmelerden çekiyoruz. Onun için birlik beraberlik içerisinde, bütün siyasi partilerle bir arada olmak suretiyle Kaymakamımızın önderliğinde çok daha faydalı işler yapacağımıza, Ereğli'nin eksikliklerinin giderileceğine bütün kalbimle inanıyorum. Siyasi çekişmelerin Ereğli'ye hizmetin önüne geçmesine birlikte izin vermeyelim."

Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç da kent protokolüne, katılımları ve destekleri için teşekkür etti. - ZONGULDAK

Muhtarlar Günü'nde birliktelik mesajları verildi
Muhtarlar Günü'nde birliktelik mesajları verildi
Muhtarlar Günü'nde birliktelik mesajları verildi
Muhtarlar Günü'nde birliktelik mesajları verildi
Muhtarlar Günü'nde birliktelik mesajları verildi
Muhtarlar Günü'nde birliktelik mesajları verildi
Muhtarlar Günü'nde birliktelik mesajları verildi

Muhtarlar Günü, Zonguldak, Ereğli, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muhtarlar Günü'nde birliktelik mesajları verildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar 16:53 Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz yaşamını yitirdi 16:48 Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz yaşamını yitirdi Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak 16:43 Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak
16:02 "Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı? 15:49 Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı? Kayınvalidesini 10 yerinden bıçakladı, müebbet hapis cezası 8 yıla indirildi 15:30 Kayınvalidesini 10 yerinden bıçakladı, müebbet hapis cezası 8 yıla indirildi
Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL 15:06 Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak 14:15 Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak

Son Dakika Haberleri
16:46 Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil
16:42 Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak
16:37 Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı
16:29 Kuş gözlemcileri çok heyecanlandı! Türkiye'de ilk defa Sibirya suçulluğu görüldü
16:21 Şanlıurfa'da dehşete düşüren olay! Mezarlıktaki çantanın içerisinde ölü bir bebek bulundu
16:04 Kamyonetin çarptığı kadın, hiç bir sürücünün dikkatini çekmedi! Bu pervasızlık şaşkınlık yarattı
16:02 "Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı
15:49 Kırkayak tarafından testislerinden ısırıldı! Zavallı adam mosmor şekilde hastaneye kaldırıldı
15:49 Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı?
15:47 Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden üniversite öğrencisi kız, gece boyunca tecavüze uğradı Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden üniversite öğrencisi kız, gece boyunca tecavüze uğradı         
16:54
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den yanıt: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den yanıt: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
16:53
Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil         
16:47
Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı         
16:37
Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini anlayınca Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini anlayınca "Bunlar PKK'lı" diyerek yardım istedi         
15:58
Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım         
15:48
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler         
14:35
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş 16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş         
13:47
Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı         
13:41
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor         
13:36
Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor         
13:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı         
13:07
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 17:09:24. #1.11#
SON DAKİKA: Muhtarlar Günü'nde birliktelik mesajları verildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement