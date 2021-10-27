Nadir öğretmen kalbine yenik düştü - Son Dakika

Melikgazi ilçesinde bulunan Hacı Osman Güldüoğlu İlkokulu'nda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan Nadir Bakan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Nadir Bakan'ın ölüm haberi milli eğitim camiasını üzüntüyü boğarken, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun da, taziye mesajı yayımladı.

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