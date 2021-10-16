Nazilli İİBF Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 2021-2022 Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli ve öğretim üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yapan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli, eğitim-öğretim, yapısal faaliyetler ve fiziksel koşullar hakkında bilgi verdi.

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin çalışmaları ile gurur duyduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, emeği geçen tüm herkese teşekkür etti ve bilimsel çalışmaların artarak devam etmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Akademik Genel Kurul Toplantısı, öğretim üyelerinin görüş ve önerilerini paylaşmaları ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AYDIN