Üye Girişi
Nene Hatun Kültür Merkezi'nin inşaatı tamamlandı - Son Dakika

Nene Hatun Kültür Merkezi'nin inşaatı tamamlandı

15.10.2021 13:43
Nene Hatun Kültür Merkezi'nin inşaatı tamamlandı

Sultangazi Belediyesi, İsmetpaşa Mahallesi'nde hizmet verecek olan Nene Hatun Kültür Merkezi'nin inşaatında sona yaklaştı.

Sultangazi Belediyesi, İsmetpaşa Mahallesi'nde hizmet verecek olan Nene Hatun Kültür Merkezi'nin inşaatında sona yaklaştı. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek tasarlanan Nene Hatun Kültür Merkezi, spor merkezinden meslek ve sanat atölyelerine, ders çalışma alanından kütüphaneye kadar pek çok alanda hizmet verecek.

İsmetpaşa Mahallesi'nde hizmet verecek olan Nene Hatun Kültür Merkezi'nin inşaatı tamamlandı. Yakında hizmete girmesi planlanan Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek tasarlandı. Bin 556 metrekarelik bir alana inşa edilen, dört katlı ve iki ayrı girişi bulunan kültür merkezi, mahalle sakinlerine pek çok alanda hizmet verecek.

Kadın spor merkezi

Sosyal aktivitelerin yer alacağı kültür merkezi, kadınlara birçok imkan sunacak. Kadın spor merkezi, kadınların uzman eğitmenler eşliğinde rahatça spor yapabilmelerine imkan sağlayacak. Ayrıca kültür merkezinde yer alacak atölyeler, hobi ya da meslek edindirmeye yönelik birçok kategoride vatandaşa eğitim verecek.

Kadın-erkek ayrı taziye salonları ve mescitler

Merkezde ayrıca cenaze sahiplerinin rahatça misafirlerini ağırlayıp, taziyeleri kabul etmesi adına kadın ve erkekler için ayrı alanlar oluşturulacak. Yemekhanenin de yer aldığı taziye evinde, kadın ve erkekler için mescit alanları da bulunacak.

Ders çalışma alanları

Gençlerin sessiz bir ortamda rahatça ders çalışmaları ve onları teşvik etmek amacıyla kültür merkezinde özel ders çalışma alanları da yer alacak. Öğrencilerin ihtiyaç duyduğunda araştırma yapabileceği eserleri barındıran bir kütüphaneye sahip olacak kültür merkezi, güzel kafeteryasıyla da vatandaşa hizmet verecek.

Kültür Merkezi inşaatında sona yaklaşıldı

Sultangazi'de eğitimden kültüre, sanattan spora her alanda ihtiyaçlara cevap verecek tesisler inşa etmeye devam edeceklerini kaydeden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Nene Hatun Kültür Merkezi'nin bu açıdan önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi. İsmetpaşa Mahallesi'ne böyle bir tesis kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Başkan Dursun, "Vatandaşımız birçok ihtiyacını tek bir çatı altında karşılayabilsin, sosyalleşirken öğrensin, meslek edindirme kurslarıyla aile bütçesine katkıda bulunsun diye İsmetpaşa Mahallemizi'nde inşa ettiğimiz Nene Hatun Kültür Merkezi'nde sona yaklaştık. Yakında hizmete girecek olan Kültür Merkezi'nde bulunan kadın spor merkezi ile mesleki ve sanat atölyeleri büyük bir boşluğu dolduracak. Ders çalışma alanlarımız ve kütüphanemiz gençlerimizin eğimine katkı sağlayarak onları geleceğe hazırlayacak. Merkezimizdeki taziye evi, cenazesi olan komşularımızın acısını paylaşmak adına da büyük önem taşıyacak. İlçemize değer katacak yatırımlarımızla Sultangazi, yepyeni projelerle Sultan Şehir hedefine doğru yol alıyor" dedi. - İSTANBUL

Nene Hatun Kültür Merkezi'nin inşaatı tamamlandı
Nene Hatun Kültür Merkezi'nin inşaatı tamamlandı
Nene Hatun Kültür Merkezi'nin inşaatı tamamlandı
Nene Hatun Kültür Merkezi'nin inşaatı tamamlandı

İsmetpaşa Mahallesi, Nene Hatun, Sultangazi, Selçuklu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nene Hatun Kültür Merkezi'nin inşaatı tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak 13:24 Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak 75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni albümü için birbirinden iddialı pozlar verdi 12:29 75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni albümü için birbirinden iddialı pozlar verdi Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi 12:24 Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi
Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü 12:07 Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü 11:48 Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu 11:23 Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu
BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı 10:28 BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi 10:23 AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi

Son Dakika Haberleri
12:48 Boşandığı karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran baba, İran'a gitmek üzereyken yakalandı
12:26 Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak
12:23 Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi
12:21 Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti
12:06 Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü
11:52 Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi
11:47 Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü
11:45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: 2022 Bütçe Kanun Teklifi hazır, aslan payını eğitime ayırdık
11:23 Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu
11:22 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz         
12:50
Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak         
12:26
Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti         
12:22
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi         
11:32
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:07
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş         
09:05
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı         
16:53
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 13:50:11. #1.12#
SON DAKİKA: Nene Hatun Kültür Merkezi'nin inşaatı tamamlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement