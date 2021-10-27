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Nissan'ın firari eski başkanı Carlos Ghosn'un yardımcısı kendi savundu - Son Dakika

Nissan'ın firari eski başkanı Carlos Ghosn'un yardımcısı kendi savundu

27.10.2021 10:26
Nissan'ın firari eski başkanı Carlos Ghosn'un yardımcısı kendi savundu

Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un yardımcısı Greg Kelly'nin avukatları müvekkillerinin "Ghosn'a yardım" suçlamasına karşı masum olduğunu savundu.

Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un yardımcısı Greg Kelly'nin avukatları müvekkillerinin "Ghosn'a yardım" suçlamasına karşı masum olduğunu savundu.

Finansal usulsüzlük iddiaları kapsamında ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan kaçarak Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un yardımcısı eski Nissan Motor yöneticisi Greg Kelly'nin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Kelly'nin savunma ekibinin başında bulunan Avukat Yoichi Kitamura, savcıların müvekkiline yönelttiği "Ghosn'un gelirini eksik bildirmesine yardım" suçlamasına ilişkin somut bir delil olmadığını söyledi. Kelly'nin masum olduğunu belirten Kitamura, "Müvekkilimin söz konusu suç iddiası ile alakası yok" dedi. Kelly'nin de avukat olduğunu hatırlatan Kitamura, "Bir avukat sizce böyle bir suç işler miydi?" diye sorarken,"Müvekkilimin böylesine yasa dışı bir eylemde bulunması için hiçbir neden yok" ifadelerini de kullandı.

Savcılar suçlanmıştı

Greg Kelly'nin Tokyo Bölge Mahkemesi'nde yaklaşık 1 yıldır süren davasında kapanış argümanlarını dile getiren savcılar, geçtiğimiz ay Kelly'yi, Ghosn'un odağında bulunduğu yolsuzluk iddiasıyla suçlamıştı. Kelly'nin, Ghosn'un kazancını eksik göstermesine yardım ettiği iddiasıyla iki yıl hapsi istenmişti.

"Bilgim yok"

Ghosn'un odağında bulunduğu yolsuzluk iddiaları kapsamında Kasım 2018'de bir toplantıya katılmak üzere geldiği Japonya'da tutuklanan Kelly, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Japonya'da süren yargılama sırasında Kelly, Ghosn'un gelirinin ayrıntılarını bilmediğini dile getirmişti. Mali Araçlar ve Borsa Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulunması halinde Kelly'nin, 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği kamuoyuna yansımış, mahkeme heyetinin son kararı önümüzdeki yıl vereceği belirtilmişti.

Film gibi firar

Japonya'da hakkında yürütülen maddi usulsüzlük soruşturması kapsamında 108 gün tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn daha sonra "ağırlaştırılmış güven ihlali" ve "gelirini eksik bildirme" suçlamaları kapsamında ev hapsine alınmıştı. Japonya'daki ev hapsinden firar eden Ghosn, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçarak dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu. Hakkındaki iddiaları reddederek tutukluluğunu politik bir hamle olarak niteleyen Ghosn, asıl amacın inşa ettiği küresel ittifakın dışında bırakılmak istendiği olduğunu savunmuştu. - TOKYO

Japonya, Lübnan, Nissan, Masum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nissan'ın firari eski başkanı Carlos Ghosn'un yardımcısı kendi savundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nissan'ın firari eski başkanı Carlos Ghosn'un yardımcısı kendi savundu - Son Dakika
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