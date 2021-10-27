OMYO öğrencilerinden kan bağışı etkinliği - Son Dakika

"Kan Verin Hayat Kurtarın" adlı toplumsal duyarlılık projesi Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nün desteğiyle Oltu Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi. Öğretim Görevlisi Elif Gövez ve Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü öğrencileri tarafından yapılan etkinliğe Kızılay eşlik etti.

Kan bağışı etkinliğinde önce öğrencilere kan bağışının önemi hakkında Oltu meslek yüksek Okulu mavi salonda bilgiler verildi. Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Doç. Dr. Ufuk Atmaca, "Kızılay'a en çok kan bağışının gerektiği bu günlerde çok daha fazla duyarlı olmamız gerektiğini bilerek böyle bir etkinlik düzenledik. Öğrenci kardeşlerimiz de gereken ilgi gösterdiler. Kızılay Erzurum Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve emeği geçen öğretim görevlisi arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Kan bağışının öneminin vurgulandığı seminerde Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ufuk Atmaca'nın konuşmasının ardından Erzurum Kan Bağış Merkezi Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Turgay Burul bilgi vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Daha sonra toplu kan bağışı gerçekleştirildi. - ERZURUM